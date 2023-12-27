Мать ребенка, над которым издевались в Екатеринбурге записала обращение к Путину

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Женщина утверждает, что единственным сотрудником школы, привлеченным к ответственности за преступление над ее сыном, был директор. Все остальные, кто был в курсе происходящего, продолжают свою работу.
Мама мальчика отмечает, что полиция не ведет поиск подозреваемого по делу ее сына после того, как он покинул школу. Более того, женщина сообщает, что боится появления мужчины в своем доме, поскольку он знает их место жительства.
В видео женщина просит главу страны оказать ей помощь и взять ситуацию под свой контроль.
Напомним, весной стало известно, что над мальчиком в одной из школ издеваются старшеклассники. Сообщалось, что все проводилось с разрешения одного из работников учебного заведения.
Ранее сообщалось, что с екатеринбурженки потребовали 2 миллиона за убийство троих детей