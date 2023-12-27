Мэр Екатеринбурга попросил для «Гортранса» денежную компенсацию

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:19
По мнению мэра, организация теряет выручку при оказании услуг для льготной категории пассажиров. Об этом Алексей Орлов заявил на думском заседании, сообщает URA.ru.
Данная инициатива позволит повысить доходы городского перевозчика. Уже подготовлен соответствующий проект письма на имя главы региона.
Ранее администрация Екатеринбурга уже выделяла финансирование в адрес предприятия. Также к концу декабря «Гортранс» обещал выплатить заработную плату водителям.