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Мэр Екатеринбрга попросил денег для «Гортранса»

Мэр Екатеринбурга попросил для «Гортранса» денежную компенсацию

27 декабря 2023, 07:18
Фото: 1MI

Мэр Екатеринбрга попросил денег для «Гортранса»

Глава Екатеринбурга обратился с просьбой к губернатору Свердловской области рассмотреть вопрос компенсации затрат «Гортрансу» за обслуживание пассажиров-льготников.

По мнению мэра, организация теряет выручку при оказании услуг для льготной категории пассажиров. Об этом Алексей Орлов заявил на думском заседании, сообщает URA.ru.

Данная инициатива позволит повысить доходы городского перевозчика. Уже подготовлен соответствующий проект письма на имя главы региона.

Ранее администрация Екатеринбурга уже выделяла финансирование в адрес предприятия. Также к концу декабря «Гортранс» обещал выплатить заработную плату водителям.

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#Александра Логинова#Бюджет#Перевозчик#Финансирование#Пассажиры#Дума#Мэрия#Областной бюджет#Екатеринбург#Гортранс#Городской бюджет
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