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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Нижнем Тагиле прогнозируется резкое похолодание в новогодние праздники

Морозы до -31 градуса ожидаются в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

27 декабря 2023, 14:03
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле прогнозируется резкое похолодание в новогодние праздники

Резкое похолодание до -31 градуса в Нижнем Тагиле прогнозируют синоптики Гисметео в начале 2024 года. Ночью столбики термометров будут опускаться до -31 градусов.

В конце декабря температура воздуха начнет постепенно понижаться. В ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется -17 градусов без осадков. Средняя температура воздуха во вторник, 2 января, составит -23 градуса.

Со среды по пятницу, с 3 по 5 января, снова ожидаются снегопады и северо-восточный ветер до семи метров в секунду. Ночью будет до -28 градусов, днем — до -25 градусов.

Самый холодный день на новогодних каникулах синоптики обещают в субботу, 6 января. Ночью столбики термометров будут опускаться до -31 градуса. Северный ветер усилится до девяти метров в секунду.

Затем в городе начнется постепенное потепление. К 8 января, понедельнику, среднесуточная температура достигнет -18 градусов. Однако осадки не прекратятся.

Напомним, 26 декабря в Нижнем Тагиле, как и по Свердловской области, прошли сильные снегопады. Люди продолжают жаловаться на нечищеные дороги и тротуары.

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