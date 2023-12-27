Морозы до -31 градуса ожидаются в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В конце декабря температура воздуха начнет постепенно понижаться. В ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется -17 градусов без осадков. Средняя температура воздуха во вторник, 2 января, составит -23 градуса.
Со среды по пятницу, с 3 по 5 января, снова ожидаются снегопады и северо-восточный ветер до семи метров в секунду. Ночью будет до -28 градусов, днем — до -25 градусов.
Самый холодный день на новогодних каникулах синоптики обещают в субботу, 6 января. Ночью столбики термометров будут опускаться до -31 градуса. Северный ветер усилится до девяти метров в секунду.
Затем в городе начнется постепенное потепление. К 8 января, понедельнику, среднесуточная температура достигнет -18 градусов. Однако осадки не прекратятся.
Напомним, 26 декабря в Нижнем Тагиле, как и по Свердловской области, прошли сильные снегопады. Люди продолжают жаловаться на нечищеные дороги и тротуары.