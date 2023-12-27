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Квартиры и мотоциклы будут дарить свердловчанам на 90-летие региона

Мотоциклы, автомобили и квартиры могут получить свердловчане к 90-летию региона

27 декабря 2023, 03:50
Фото: 1MI

Квартиры и мотоциклы будут дарить свердловчанам на 90-летие региона

Машины, квартиры и мотоциклы планируется подарить самым активным жителям Свердловской области в честь 90-летия региона. Об этом рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В ходе конференции в пресс-центре ТАСС он рассказал, что в будущем году УТПП исполняется 65 лет, а Свердловской области — 90 лет. Каждому жителю региона будет подарена памятная медаль.

Однако предприятия уже предложили расширить список подарков. По словам Беседина, предлагается самым активным, кто будет участвовать в мероприятиях и покажет знание истории своего края, дарить продукцию уральских предприятий. Уже рассматриваются предложения о вручении мотоциклов «Урал», автомобилей и квартир.

Напомним, ранее проводилось голосование по выбору памятных подарков для каждого жителя Свердловской области в честь юбилея региона. В результате были выбраны памятные медали.

#Общество#Юбилей#Свердловская область#Подарок#Квартира#Предприниматели#Мотоцикл#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Андрей Беседин
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