Мотоциклы, автомобили и квартиры могут получить свердловчане к 90-летию региона

Однако предприятия уже предложили расширить список подарков. По словам Беседина, предлагается самым активным, кто будет участвовать в мероприятиях и покажет знание истории своего края, дарить продукцию уральских предприятий. Уже рассматриваются предложения о вручении мотоциклов «Урал», автомобилей и квартир.