Мужчина погиб при пожаре дома в коллективном саду под Екатеринбургом

Возгорание произошло ночью в частном двухэтажном доме, где проживала семья с ребенком. Застигнутые врасплох люди пытались спастись. Предварительно известно, что погиб мужчина. Он обгорел, совершив прыжок со второго этажа, сообщает E1.ru.