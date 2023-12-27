Мужчина погиб при пожаре дома в коллективном саду под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Возгорание произошло ночью в частном двухэтажном доме, где проживала семья с ребенком. Застигнутые врасплох люди пытались спастись. Предварительно известно, что погиб мужчина. Он обгорел, совершив прыжок со второго этажа, сообщает E1.ru.
По данным МЧС, площадь возгорания составила 120 квадратных метра, на месте пожара работали 4 расчета из 18 огнеборцев. Также известно о найденных машинах в гараже дома.
Причины возникновения огня не сообщаются.
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