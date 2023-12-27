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Мужчина сгорел при попытке спастись из пожара в саду Екатеринбурга

Мужчина погиб при пожаре дома в коллективном саду под Екатеринбургом

27 декабря 2023, 05:41
Фото: 1MI

Мужчина сгорел при попытке спастись из пожара в саду Екатеринбурга

При попытке спастись от огня погиб мужчина. Сигнал о бедствии поступил из коллективного сада «Цветмет» в 7 км езды от кольцевой автодороги Екатеринбурга.

Возгорание произошло ночью в частном двухэтажном доме, где проживала семья с ребенком. Застигнутые врасплох люди пытались спастись. Предварительно известно, что погиб мужчина. Он обгорел, совершив прыжок со второго этажа, сообщает E1.ru.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 120 квадратных метра, на месте пожара работали 4 расчета из 18 огнеборцев. Также известно о найденных машинах в гараже дома.

Причины возникновения огня не сообщаются.

О том, как молодой человек спас пенсионерку 93 лет из огня, читайте здесь.

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