Мужчина с обрезом напал на отделение «Россельхозбанк»

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Инцидент случился вечером 26 декабря на улице Чайковского. Лица мужчины не было видно. Оно было закрыто шарфом. При этом на голову грабитель надел капюшон. В руках он держал оружие. Неизвестный сразу направился к кассе и стал требовать деньги.
Однако вместо этого сотрудники нажали тревожную кнопку. Тогда нападавший не стал задерживаться. Он выстрелил в потолок и убежал.
Охранники прибыли только через 10 минут. За это время предполагаемый вор скрылся. Теперь его ищут, пишет Baza.
Напомним, ранее в Екатеринбурге павоохранителями был пойман неудавшийся вор. Мужчина тоже пытался грабить банки. Делал он это три раза. Однако все разы были неудачными.