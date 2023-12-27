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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Мужчина с обрезом пытался ограбить отделение «Россельхозбанка» в Екатеринбурге

Мужчина с обрезом напал на отделение «Россельхозбанк»

27 декабря 2023, 05:02
Фото: 1MI

Мужчина с обрезом пытался ограбить отделение «Россельхозбанка» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на одно из отделений «Россельхозбанка» неизвестный совершил нападение. Мужчина пришел с обрезом.

Инцидент случился вечером 26 декабря на улице Чайковского. Лица мужчины не было видно. Оно было закрыто шарфом. При этом на голову грабитель надел капюшон. В руках он держал оружие. Неизвестный сразу направился к кассе и стал требовать деньги.

Однако вместо этого сотрудники нажали тревожную кнопку. Тогда нападавший не стал задерживаться. Он выстрелил в потолок и убежал.

Охранники прибыли только через 10 минут. За это время предполагаемый вор скрылся. Теперь его ищут, пишет Baza.

Напомним, ранее в Екатеринбурге павоохранителями был пойман неудавшийся вор. Мужчина тоже пытался грабить банки. Делал он это три раза. Однако все разы были неудачными.

#Банк#Криминал#Ограбление#Нападение#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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