Мужчина с обрезом напал на отделение «Россельхозбанк»

Охранники прибыли только через 10 минут. За это время предполагаемый вор скрылся. Теперь его ищут, пишет Baza.



Напомним, ранее в Екатеринбурге павоохранителями был пойман неудавшийся вор. Мужчина тоже пытался грабить банки. Делал он это три раза. Однако все разы были неудачными.