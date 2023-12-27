Мужчина зарезал отца в Верхней Пышме. Мать чудом выжила

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Следственном комитете рассказали, что злоумышленнику 37 лет. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Все это происходило 26 декабря в одной из квартир дома по улице Уральских рабочих.
Сперва мужчина несколько раз ранил ножом своего папу, которому 65 лет. Затем досталось и 64-летней матери. В результате раненый пенсионер погиб на месте ЧП, а супруга выжила. Она в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Злоумышленника направят на психиатрическую экспертизу. Сейчас он находится под стражей.
По данным полиции, после нападения сына на родителей, они успели выбежать и закрыть сына в квартире. Раненый пенсионер скончался прямо на лестничной клетке в подъезде.
Злоумышленник ранее не был судим, он состоит на учете у врачей. В полицию позвонил его брат. Ему о случившемся из подъезда рассказала раненая мама. Дебошира скрутили на месте.
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Нижнего Тагила зарезал друга во время пьяных посиделок.