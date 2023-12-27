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Житель Верхней Пышмы убил отца и пытался зарезать мать

Мужчина зарезал отца в Верхней Пышме. Мать чудом выжила

27 декабря 2023, 11:12
Фото: 1MI

Житель Верхней Пышмы убил отца и пытался зарезать мать

В Верхней Пышме местный житель зарезал своего отца. Он пытался покончить и с матерью, но она выжила.

В Следственном комитете рассказали, что злоумышленнику 37 лет. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Все это происходило 26 декабря в одной из квартир дома по улице Уральских рабочих.

Сперва мужчина несколько раз ранил ножом своего папу, которому 65 лет. Затем досталось и 64-летней матери. В результате раненый пенсионер погиб на месте ЧП, а супруга выжила. Она в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Злоумышленника направят на психиатрическую экспертизу. Сейчас он находится под стражей.

По данным полиции, после нападения сына на родителей, они успели выбежать и закрыть сына в квартире. Раненый пенсионер скончался прямо на лестничной клетке в подъезде.

Злоумышленник ранее не был судим, он состоит на учете у врачей. В полицию позвонил его брат. Ему о случившемся из подъезда рассказала раненая мама. Дебошира скрутили на месте.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Нижнего Тагила зарезал друга во время пьяных посиделок.

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#Следственный комитет#Полиция#Убийство#Криминал#Верхняя Пышма#Психиатрическая экспертиза#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Убийство родителей
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