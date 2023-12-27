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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Пассажир рассказал подробности аварии на трассе под Краснотурьинском

«Мы своими телами вырвали сиденья»: пассажир рассказал о ДТП под Краснотурьинском

27 декабря 2023, 12:30
Фото: 1MI

Пассажир рассказал подробности аварии на трассе под Краснотурьинском

Пассажир автобуса рассказал о произошедшем под Краснотурьинском ДТП. Автобус столкнулся с грузовиком.

Мужчина ехал в транспортном средстве вместе со своей мамой и бабушкой. Они возвращались из Екатеринбурга, где они были на похоронах. После ДТП вся семья оказалась в больнице, пишет «Краснотурьинск LIVE».

Пассажир поделился, что когда водитель начал ускоряться, то потребовал его затормозить. В этот момент перед автобусом неожиданно появился грузовик. Он начинал парковаться. По данным пассажира, его скорость была небольшой.

Водитель автобуса не успел нажать на тормоз. Произошла авария. Из кузова грузовика посыпался цемент.

Сидевшие в салоне люди своими телами вырвали сиденья, — рассказал мужчина.

Напомним, в аварию попал автобус, который следовал по маршруту «Тюмень — Краснотурьинск». Это произошло утром 27 декабря. В транспортном средстве находились 18 граждан, шесть из них госпитализировали. Водитель скончался на месте аварии.

Пассажир утверждает, что после произошедшего люди выбежали из автобуса и размахивали руками. Они надеялись что проезжающие мимо автомобили остановятся. Однако машины проезжали мимо.

Ранее в Екатеринбурге грузовик сбил женщину и покинул место ДТП.

Женщина пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле
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