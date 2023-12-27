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В Нижнем Тагиле после нового года перекроют часть улицы Октябрьской революции

На полгода перекроют улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

27 декабря 2023, 14:19
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле после нового года перекроют часть улицы Октябрьской революции

С 10 января по 30 июня 2024 года в Нижнем Тагиле перекроют для движения транспорта часть улицы Октябрьской революции. Постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

Так, автомобилистам нельзя будет проехать на участке от проспекта Строителей до дороги на улице Заводская. В связи с предстоящими ремонтными работами подрядная организация ООО «Уралстроймонтаж» должна установить необходимые дорожные знаки.

Схема движения уже согласована с управлением горхозяйства Нижнего Тагила и будет направлена в Госавтоинспекцию. Контролировать исполнение постановления поручено начальнику управления Андрею Лебедеву.

Напомним, улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле перекрывают постепенно. Так, в середине ноября для реконструкции дорожного полотна закрыли участок от проспекта Ленина до проспекта Строителей.

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