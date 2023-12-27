На полгода перекроют улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Так, автомобилистам нельзя будет проехать на участке от проспекта Строителей до дороги на улице Заводская. В связи с предстоящими ремонтными работами подрядная организация ООО «Уралстроймонтаж» должна установить необходимые дорожные знаки.
Схема движения уже согласована с управлением горхозяйства Нижнего Тагила и будет направлена в Госавтоинспекцию. Контролировать исполнение постановления поручено начальнику управления Андрею Лебедеву.
Напомним, улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле перекрывают постепенно. Так, в середине ноября для реконструкции дорожного полотна закрыли участок от проспекта Ленина до проспекта Строителей.