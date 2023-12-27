tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Замглавы Екатеринбурга назвал сноуборд самым подходящим транспортом для города

На сноубордах посоветовал передвигаться замглавы Екатеринбурга

27 декабря 2023, 13:05
Фото: 1MI

Замглавы Екатеринбурга назвал сноуборд самым подходящим транспортом для города

Замглавы Екатеринбурга оценил уборку города во время снегопада. Алексей Бубнов высказал свое мнение на этот счет.

Высказался начальник в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Он считает, что ни на машине, ни пешком, сейчас неудобно передвигаться по городу. Он негативно высказался о состоянии тротуаров и сказал, что по ним сейчас удобно ездить только на сноуборде.

За уборку города коммунальщикам — три. Результаты работы видно. Проделана колоссальная работа. И если горожане не видят технику, это не значит, что люди не работают, — добавил чиновник.

Напомним, что в период снегопада в Екатеринбурге увеличился спрос на лопаты в строительных магазинах. Продавцы подтвердили, что их стали покупать чаще. При этом цены на данную категорию товаров пока не возросли.

Ажиотаж вокруг услуг дворников и техники наблюдается в Екатеринбурге в дни снегопада
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионерка в Нижнем Тагиле заблудилась по дороге домой из-за снегопада13 аварий за утро произошло из-за снегопада в ЕкатеринбургеНижний Тагил встал в пробки из-за снегопада
#Свердловская область#Снегопад#Начальник#Техника#Уборка снега#Природа#Тротуары#Сноуборд#Екатеринбург#Мнение#Дарья Сорокина#Алексей Бубнов#Лопаты
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Вчера, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Вчера, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
25 декабря, 16:51
11 тысяч нарушений ПДД выявил рейд в Свердловской области
Вчера, 16:37
Гороскоп замужества 2024. Какие дни будут самыми удачными для заключения брака
Сегодня, 04:49
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 08:25