На сноубордах посоветовал передвигаться замглавы Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Высказался начальник в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Он считает, что ни на машине, ни пешком, сейчас неудобно передвигаться по городу. Он негативно высказался о состоянии тротуаров и сказал, что по ним сейчас удобно ездить только на сноуборде.
За уборку города коммунальщикам — три. Результаты работы видно. Проделана колоссальная работа. И если горожане не видят технику, это не значит, что люди не работают, — добавил чиновник.
Напомним, что в период снегопада в Екатеринбурге увеличился спрос на лопаты в строительных магазинах. Продавцы подтвердили, что их стали покупать чаще. При этом цены на данную категорию товаров пока не возросли.