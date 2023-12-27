На сноубордах посоветовал передвигаться замглавы Екатеринбурга

Высказался начальник в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Он считает, что ни на машине, ни пешком, сейчас неудобно передвигаться по городу. Он негативно высказался о состоянии тротуаров и сказал, что по ним сейчас удобно ездить только на сноуборде.