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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Высокую урожайность в регионе прогнозируют Уральские аграрии после снегопадов

Не только минусы: мощные снегопады повысят урожайность в Свердловской области

27 декабря 2023, 15:53
Фото: Midjourney

Высокую урожайность в регионе прогнозируют Уральские аграрии после снегопадов

Обильное количество выпавшего снега поможет аккумулировать достаточное количество влаги, способной обеспечить высокую урожайность в Уральском регионе.

По сообщению департамента информационной политики, выпавший снег не только обеспечит увлажнение почвы в весенний период, но и поможет уберечь лесные массивы от уничтожения огнем. Именно недостаток почвенной воды в уральских лесах этим летом привел к возникновению лесных пожаров.

Высокий слой снега обеспечивает более высокий уровень грунтовых вод, которые подтапливая торфяные слои и высохшие болота, создают благоприятные условия растениям. Именно поэтому специалисты Уральского государственного аграрного университета рекомендуют садоводам зимой при расчистке своих участков окучивать снегом плодовые деревья и кустарники.

Напоминаем, свердловские переработчики зерновых культур получат 220 миллионов в 2023 году.

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#Александра Логинова#Пожар#Свердловская область#Снег#Урожай#Снегопад#Лесной пожар#Аграрии#Стихия#Растения#Природный пожар#Екатеринбург
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