Не только минусы: мощные снегопады повысят урожайность в Свердловской области

По сообщению департамента информационной политики, выпавший снег не только обеспечит увлажнение почвы в весенний период, но и поможет уберечь лесные массивы от уничтожения огнем. Именно недостаток почвенной воды в уральских лесах этим летом привел к возникновению лесных пожаров.