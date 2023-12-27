Не только минусы: мощные снегопады повысят урожайность в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
По сообщению департамента информационной политики, выпавший снег не только обеспечит увлажнение почвы в весенний период, но и поможет уберечь лесные массивы от уничтожения огнем. Именно недостаток почвенной воды в уральских лесах этим летом привел к возникновению лесных пожаров.
Высокий слой снега обеспечивает более высокий уровень грунтовых вод, которые подтапливая торфяные слои и высохшие болота, создают благоприятные условия растениям. Именно поэтому специалисты Уральского государственного аграрного университета рекомендуют садоводам зимой при расчистке своих участков окучивать снегом плодовые деревья и кустарники.
Напоминаем, свердловские переработчики зерновых культур получат 220 миллионов в 2023 году.