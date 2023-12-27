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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Умер один из основателей уральской рок-группы

Недавно дал концерт: умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации»

27 декабря 2023, 12:51
Фото: со страницы Владимира Бурдина

Умер один из основателей уральской рок-группы

Один из основателей уральской группы «Смысловые галлюцинации» скончался. Это Александр Колбасов. Его не стало утром 26 декабря.

О его смерти сообщается в сообществе его соратника Владимира Бурдина, который является гитаристом, басистом и автором песен музыкальной группы.

Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт, — сообщается на официальной странице.

Для родных покойного был организован сбор средств.

Известно, что Александру Колбасову было 50 лет. По данным музыканта Павла Здравомыслова, Александр давно и тяжело болел, сообщает 66.ru. 9 декабря мужчина дал свой последний концерт. Также недавно он успел поучаствовать в записи его еще не вышедшей песни «Дорога никуда».

Ранее в Турции от рака скончался подросток из Свердловской области. Ему собирали деньги на лечение. Требовалось 30 миллионов рублей.

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