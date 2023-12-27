Недавно дал концерт: умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации»

Известно, что Александру Колбасову было 50 лет. По данным музыканта Павла Здравомыслова, Александр давно и тяжело болел, сообщает 66.ru. 9 декабря мужчина дал свой последний концерт. Также недавно он успел поучаствовать в записи его еще не вышедшей песни «Дорога никуда».