Недавно дал концерт: умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации»

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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Updated Сегодня, 12:53
О его смерти сообщается в сообществе его соратника Владимира Бурдина, который является гитаристом, басистом и автором песен музыкальной группы.
Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт, — сообщается на официальной странице.
Для родных покойного был организован сбор средств.
Известно, что Александру Колбасову было 50 лет. По данным музыканта Павла Здравомыслова, Александр давно и тяжело болел, сообщает 66.ru. 9 декабря мужчина дал свой последний концерт. Также недавно он успел поучаствовать в записи его еще не вышедшей песни «Дорога никуда».
Ранее в Турции от рака скончался подросток из Свердловской области. Ему собирали деньги на лечение. Требовалось 30 миллионов рублей.