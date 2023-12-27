Неопытные пилоты из-за снегопада приземлились в Баку вместо Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Борт Fly Dubai вылетел ночью. Однако в течение дня он бывал в трех аэропортах. В результате самолет дал крюк, потому что пилоты побоялись садиться на снег в Кольцово.
По словам одной из пассажирок, борт должен был приземлиться в Екатеринбурге в 01:30. Но сначала пилоты направились в Уфу. Пассажиры все время стоянки находились на борту. Кроме того, по словам пассажирки, пилоты не говорят по русски и многим было не понятно, что происходит. Помогла англоговорящая пассажирка.
Борт снова вылете в Екатеринбург и пилоты обещали вернуться в Уфу в случае, если посадка снова сорвется. Однако через три часа пассажиры оказались в Баку. В гостиницу их поселить не смогли, потому что авиакомпания не сотрудничает с местными отелями.
В результате в Баку прибыл другой борт и пассажиры были доставлены в Екатеринбург.
Напомним, сильный снегопад в Екатеринбурге осложняет не только обстановку для самолетов, но и в целом для города. На дорогах образовываются пробки. Стоят автомобили и на трассах.