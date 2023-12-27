Неопытные пилоты из-за снегопада приземлились в Баку вместо Екатеринбурга

По словам одной из пассажирок, борт должен был приземлиться в Екатеринбурге в 01:30. Но сначала пилоты направились в Уфу. Пассажиры все время стоянки находились на борту. Кроме того, по словам пассажирки, пилоты не говорят по русски и многим было не понятно, что происходит. Помогла англоговорящая пассажирка.