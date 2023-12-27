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Неопытные пилоты прилетели из Дубая в Баку вместо Екатеринбурга

Неопытные пилоты из-за снегопада приземлились в Баку вместо Екатеринбурга

27 декабря 2023, 05:50
Фото: 1MI

Неопытные пилоты прилетели из Дубая в Баку вместо Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга, которые возвращались с отдыха в Дубае, не смогли сделать это напрямую. Причиной стал сильный снегопад и недостаточный опыт пилотов самолета.

Борт Fly Dubai вылетел ночью. Однако в течение дня он бывал в трех аэропортах. В результате самолет дал крюк, потому что пилоты побоялись садиться на снег в Кольцово.

По словам одной из пассажирок, борт должен был приземлиться в Екатеринбурге в 01:30. Но сначала пилоты направились в Уфу. Пассажиры все время стоянки находились на борту. Кроме того, по словам пассажирки, пилоты не говорят по русски и многим было не понятно, что происходит. Помогла англоговорящая пассажирка.

Борт снова вылете в Екатеринбург и пилоты обещали вернуться в Уфу в случае, если посадка снова сорвется. Однако через три часа пассажиры оказались в Баку. В гостиницу их поселить не смогли, потому что авиакомпания не сотрудничает с местными отелями.

В результате в Баку прибыл другой борт и пассажиры были доставлены в Екатеринбург.

Напомним, сильный снегопад в Екатеринбурге осложняет не только обстановку для самолетов, но и в целом для города. На дорогах образовываются пробки. Стоят автомобили и на трассах.

#Происшествия#Кольцово#Самолет#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Приземление#Инцидент
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