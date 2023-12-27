Ново-Московский тракт встал в гигантскую пробку. Машины стоят по 8 часов

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
По словам очевидцев, пробка «адская». Причиной затора стали фуры. Они встали в два ряда и объехать их невозможно. Также водители отмечают, что все ларьки у дороги опустошены, а у машин заканчивается бензин. У некоторых садится зарядка на телефоне, пишет Ural Mash.
В ГИБДД по Свердловской области с самого утра 27 декабря выпущено предупреждение. Водителей просят воздерживаться от дальних поездок.
В Нижнем Тагиле из-за снегопада вечером 26 декабря также образовались пробки. Стояли автомобили в центре города и на въездах на ГГМ и Вагонку.