Ново-Московский тракт встал в гигантскую пробку. Машины стоят по 8 часов

По словам очевидцев, пробка «адская». Причиной затора стали фуры. Они встали в два ряда и объехать их невозможно. Также водители отмечают, что все ларьки у дороги опустошены, а у машин заканчивается бензин. У некоторых садится зарядка на телефоне, пишет Ural Mash.