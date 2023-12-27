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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

Больше 8 часов провели в пробке жители Свердловской области

Ново-Московский тракт встал в гигантскую пробку. Машины стоят по 8 часов

27 декабря 2023, 04:38
Фото: Midjourney

Больше 8 часов провели в пробке жители Свердловской области

На Ново-Московском тракте в Свердловской области из-за сильногос негопада образовалась огромная пробка в сторону Перми. Люди сообщают, что стоят по 8 часов. Даже для скорой помощи нет возможности для проезда.

По словам очевидцев, пробка «адская». Причиной затора стали фуры. Они встали в два ряда и объехать их невозможно. Также водители отмечают, что все ларьки у дороги опустошены, а у машин заканчивается бензин. У некоторых садится зарядка на телефоне, пишет Ural Mash.

В ГИБДД по Свердловской области с самого утра 27 декабря выпущено предупреждение. Водителей просят воздерживаться от дальних поездок.

В Нижнем Тагиле из-за снегопада вечером 26 декабря также образовались пробки. Стояли автомобили в центре города и на въездах на ГГМ и Вагонку.

#Транспорт#Свердловская область#Трасса#Пробка#Водители#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Автомобили
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