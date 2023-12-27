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Общественному транспорту в Екатеринбурге грозит остановка из-за мощного снегопада

Общественному транспорту в Екатеринбурге грозит остановка из-за мощного снегопада

27 декабря 2023, 16:33
Фото: 1MI
Мэр Екатеринбурга призвал глав районов мобилизовать все имеющиеся ресурсы по вывозу снега.

Указания своим подчиненным мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раздавал онлайн в рабочем чате мессенджера, пишет URA.ru. В качестве предложения, было озвучено привлекать на подряды по уборке снега технику со стороны.

Прошу мобилизовать все имеющиеся ресурсы, и технику, и людей, иначе придется общественный транспорт останавливать, что недопустимо абсолютно перед праздниками, - написал в чате глава города.

Главы районов доложили, что максимально задействовали все ресурсы: и технику, и персонал подрядчиков.

Спать будем, когда порядок наведем, - подытожил в конце сообщения Алексей Орлов.

Напоминаем, Ново-московский тракт встал в многокилометровой пробке. А за сутки в Екатеринбурге выпало рекордное с 1917 года количество снега.

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#Транспорт#Александра Логинова#Администрация#Снегопад#Техника#Муниципалитет#Уборка снега#Совещание#Подрядчики#Администрация екатеринбурга#Екатеринбург#Снегоборьба
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