Общественному транспорту в Екатеринбурге грозит остановка из-за мощного снегопада

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Указания своим подчиненным мэр Екатеринбурга Алексей Орлов раздавал онлайн в рабочем чате мессенджера, пишет URA.ru. В качестве предложения, было озвучено привлекать на подряды по уборке снега технику со стороны.
Прошу мобилизовать все имеющиеся ресурсы, и технику, и людей, иначе придется общественный транспорт останавливать, что недопустимо абсолютно перед праздниками, - написал в чате глава города.
Главы районов доложили, что максимально задействовали все ресурсы: и технику, и персонал подрядчиков.
Спать будем, когда порядок наведем, - подытожил в конце сообщения Алексей Орлов.
Напоминаем, Ново-московский тракт встал в многокилометровой пробке. А за сутки в Екатеринбурге выпало рекордное с 1917 года количество снега.