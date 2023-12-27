Обвиняемый в сексе с подростком оперативник избит при задержании в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Позднее появилась информация о его задержании на рабочем месте. Силовику избирается мера пресечения. Информацию об избиении подзащитного при задержании сообщил его адвокат. Также по информации URA.ru, подтвердилась интимная связь сотрудника с подростком.
Поскольку потерпевшей еще не исполнилось 14 лет, соответственно в отношении подозреваемого может быть применена статья 134, часть 3.
На текущий момент мужчина отстранен от несения службы.
Ранее редакция TagilCity.ru писала о семье, сменившей место жительства из-за педофила.