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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Подозреваемый в педофилии оперативник задержан в Екатеринбурге

Обвиняемый в сексе с подростком оперативник избит при задержании в Екатеринбурге

27 декабря 2023, 13:23
Фото: 1MI

Подозреваемый в педофилии оперативник задержан в Екатеринбурге

Сотрудник уголовного розыска Екатеринбурга подозревается во вступлении в половую связь с девочкой-подростком.

Позднее появилась информация о его задержании на рабочем месте. Силовику избирается мера пресечения. Информацию об избиении подзащитного при задержании сообщил его адвокат. Также по информации URA.ru, подтвердилась интимная связь сотрудника с подростком.

Поскольку потерпевшей еще не исполнилось 14 лет, соответственно в отношении подозреваемого может быть применена статья 134, часть 3.

На текущий момент мужчина отстранен от несения службы.

Ранее редакция TagilCity.ru писала о семье, сменившей место жительства из-за педофила.

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