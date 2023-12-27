tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Плата в детских садах Свердловской области станет дороже

Оплата услуг детских садов с 1 января поднимется в Свердловской области

27 декабря 2023, 11:53
Фото: Midjourney

Плата в детских садах Свердловской области станет дороже

Документ, устанавливающий с 1 января новую стоимость посещения детских садов, подписал глава Свердловской области.

Ежемесячная плата за услуги детских садов изменится в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Серове.

Так например, удорожание в столице Урала составит всего 3,7% от текущего уровня или на 129 рублей, в Тагиле — 4,3% (на 110 рублей). А вот жителям Каменска-Уральского и Серова придется раскошелиться, в этих двух муниципалитетах услуга подорожает на 673 рубля (26%) и 578 рублей (20%) соответственно. В Ивделе сумма не изменится и останется на прежнем уровне — 3000 рублей.

Фактически в 2024 году в Тагиле родители будут отдавать 2651 рубль ежемесячно.

Ранее редакция TagilCity.ru сообщала, с 1 января 2024 года в Тагиле вырастет аренда городской собственности. Корректировка связана с ежегодной инфляцией и составит 4,5%.

Как увеличилась зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Педиатр рассказала о тревожных симптомах ОРВИ у детейДевочка пострадала при пожаре в сауне ТЦ ЕкатеринбургаПропавшая в Екатеринбурге школьница найдена в другом городеКопеечные капли перестали продавать без рецепта в аптеках Свердловской областиДетская смертность снизилась на дорогах Свердловской области
#Александра Логинова#Дети#Свердловская область#Плата#Екатеринбург#ДОУ#Детский сад#Ежемесячная плата
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Вчера, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Вчера, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
25 декабря, 16:51
11 тысяч нарушений ПДД выявил рейд в Свердловской области
Вчера, 16:37
Гороскоп замужества 2024. Какие дни будут самыми удачными для заключения брака
Сегодня, 04:49
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 08:25