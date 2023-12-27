Оплата услуг детских садов с 1 января поднимется в Свердловской области

Так например, удорожание в столице Урала составит всего 3,7% от текущего уровня или на 129 рублей, в Тагиле — 4,3% (на 110 рублей). А вот жителям Каменска-Уральского и Серова придется раскошелиться, в этих двух муниципалитетах услуга подорожает на 673 рубля (26%) и 578 рублей (20%) соответственно. В Ивделе сумма не изменится и останется на прежнем уровне — 3000 рублей.