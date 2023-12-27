Оплата услуг детских садов с 1 января поднимется в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Ежемесячная плата за услуги детских садов изменится в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Серове.
Так например, удорожание в столице Урала составит всего 3,7% от текущего уровня или на 129 рублей, в Тагиле — 4,3% (на 110 рублей). А вот жителям Каменска-Уральского и Серова придется раскошелиться, в этих двух муниципалитетах услуга подорожает на 673 рубля (26%) и 578 рублей (20%) соответственно. В Ивделе сумма не изменится и останется на прежнем уровне — 3000 рублей.
Фактически в 2024 году в Тагиле родители будут отдавать 2651 рубль ежемесячно.
Ранее редакция TagilCity.ru сообщала, с 1 января 2024 года в Тагиле вырастет аренда городской собственности. Корректировка связана с ежегодной инфляцией и составит 4,5%.