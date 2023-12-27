Отец обвинил учеников гимназии в Екатеринбурге в травле сына

Отец ребенка утверждает, его сын подвергается травле несколько лет, пишет E1.ru. С его слов, эта парочка еще со времен начальных классов постоянно дразнит и обзывает сына, то называя детдомовским, то позволяют себе пинать лежачего ногами. А однажды и вовсе загнали на дерево и разбили телефон.