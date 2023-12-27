Отец обвинил учеников гимназии в Екатеринбурге в травле сына

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Начало конфликта уходит еще в начальные классы школы.
Отец ребенка утверждает, его сын подвергается травле несколько лет, пишет E1.ru. С его слов, эта парочка еще со времен начальных классов постоянно дразнит и обзывает сына, то называя детдомовским, то позволяют себе пинать лежачего ногами. А однажды и вовсе загнали на дерево и разбили телефон.
Мужчина уверен, его сын не заслуживает такого отношения, не отрицая, что ребенок сложный и не прилежного поведения. Специалисты-психологи, после обращения к ним родителя, выдали заключение родителю, что поведение мальчика и его успеваемость связаны с травлей.
В школе заявили, ребенок несдержан в словах и сам спровоцировал своих одноклассников на конфликт. Такой же точки зрения придерживаются и родители обидчиков. Специалист по воспитательной работе данный случай к буллингу не относит.
Пока в этой истории временно поставлена точка — 25 декабря состоялась очная ставка между участниками потасовки. Дети извинились и помирились. Однако, отец потерпевшего отнес заявление в полицию. Теперь предстоит установить степень тяжести нанесенных травм и решить что делать дальше.
Напоминаем, в школах Екатеринбурга состоятся собрания с участием психологов после недавней стрельбы в Брянске.