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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:18

Конфликт между учениками гимназии взят на контроль полиции Екатеринбурга

Отец обвинил учеников гимназии в Екатеринбурге в травле сына

27 декабря 2023, 10:18
Фото: Midjourney

Конфликт между учениками гимназии взят на контроль полиции Екатеринбурга

Между учениками средних классов гимназии №13 в Екатеринбурге произошла драка, два мальчика набросились на другого.

Начало конфликта уходит еще в начальные классы школы.

Отец ребенка утверждает, его сын подвергается травле несколько лет, пишет E1.ru. С его слов, эта парочка еще со времен начальных классов постоянно дразнит и обзывает сына, то называя детдомовским, то позволяют себе пинать лежачего ногами. А однажды и вовсе загнали на дерево и разбили телефон.

Мужчина уверен, его сын не заслуживает такого отношения, не отрицая, что ребенок сложный и не прилежного поведения. Специалисты-психологи, после обращения к ним родителя, выдали заключение родителю, что поведение мальчика и его успеваемость связаны с травлей.

В школе заявили, ребенок несдержан в словах и сам спровоцировал своих одноклассников на конфликт. Такой же точки зрения придерживаются и родители обидчиков. Специалист по воспитательной работе данный случай к буллингу не относит.

Пока в этой истории временно поставлена точка — 25 декабря состоялась очная ставка между участниками потасовки. Дети извинились и помирились. Однако, отец потерпевшего отнес заявление в полицию. Теперь предстоит установить степень тяжести нанесенных травм и решить что делать дальше.

Напоминаем, в школах Екатеринбурга состоятся собрания с участием психологов после недавней стрельбы в Брянске.

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