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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Пятеро мужчин вытолкали автобус из сугроба в Екатеринбурге

Пассажиры вытаскивали автобус из сугроба в Екатеринбурге

27 декабря 2023, 10:53
Фото: 1MI

Пятеро мужчин вытолкали автобус из сугроба в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пассажирам автобуса пришлось вытаскивать транспортное средство из сугроба. Делали это пассажиры салона.

Известно, что «застрял» на дороге междугородний автобус из Первоуральска. Это произошло около «Меги». Пассажиры не растерялись и оперативно вышли на помощь, о чем рассказали сами в паблике «Инцидент Первоуральск».

Судя по видео, толкали транспортное средство сзади пятеро мужчин. Благодаря их помощи, автобус смог тронуться. Дорога, на которой автобус застрял, не расчищена — она обильно посыпана снегом.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что в условиях снегопада 27 декабря некоторые не могут выехать на машинах даже из собственных дворов. Другие юзеры порадовались, что передумали сегодня ехать в «Мегу».

Дороги не почистили ночью. Рейс утренний, снега по колено. Тут до магазина пока дойдешь, 2-3 машины толкнуть успеешь. А тут на остановке и межгород. Либо иди пешком — либо толкай. Да и толпой, делов на 5 минут, — считает пользователь Дмитрий.

Напомним, что ранее представители МЧС рекомендовали свердловчанам воздержаться от поездок на машинах в связи с непогодой.

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#Транспорт#Первоуральск#Свердловская область#Дорога#Помощь#Автобус#Снегопад#Пассажиры#Непогода#Екатеринбург#Мега#МЧС#Дарья Сорокина#Сугроб
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