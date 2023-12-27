Пассажиры вытаскивали автобус из сугроба в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Известно, что «застрял» на дороге междугородний автобус из Первоуральска. Это произошло около «Меги». Пассажиры не растерялись и оперативно вышли на помощь, о чем рассказали сами в паблике «Инцидент Первоуральск».
Судя по видео, толкали транспортное средство сзади пятеро мужчин. Благодаря их помощи, автобус смог тронуться. Дорога, на которой автобус застрял, не расчищена — она обильно посыпана снегом.
В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что в условиях снегопада 27 декабря некоторые не могут выехать на машинах даже из собственных дворов. Другие юзеры порадовались, что передумали сегодня ехать в «Мегу».
Дороги не почистили ночью. Рейс утренний, снега по колено. Тут до магазина пока дойдешь, 2-3 машины толкнуть успеешь. А тут на остановке и межгород. Либо иди пешком — либо толкай. Да и толпой, делов на 5 минут, — считает пользователь Дмитрий.
Напомним, что ранее представители МЧС рекомендовали свердловчанам воздержаться от поездок на машинах в связи с непогодой.