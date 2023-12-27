tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Президент РФ призвал увеличить зарплату учителям в регионах

Путин поручил повысить зарплату учителей в регионах

27 декабря 2023, 16:01
Фото: 1MI

Президент РФ призвал увеличить зарплату учителям в регионах

В ходе Госсовета Владимир Путин обратил внимание на важность повышения зарплаты учителей в регионах.

Глава страны отметил, что нужно увеличить зарплату преподавателей, где она существенно ниже средней.

Владимир Путин отметил, что улучшение условий работы педагогов является одним из наиболее значимых вопросов. Также президент предложил создать ежегодную премию под названием «Наставник года». Он подчеркнул, что нужно разработать дополнительные выплаты за наставничество.

Напомним, что в наступающем году планируется индексация зарплаты, в частности, учителей.

Ранее сообщалось, что мэру Екатеринбурга и свердловским чиновникам подняли зарплаты второй раз за год.

На 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области снова выросли зарплатыЕкатеринбург стал одним из городов УрФО с самыми высокими зарплатамиРост зарплат на 8% пообещал Владимир Путин
#Общество#Владимир Путин#Учителя#Зарплата#Учитель#Зарплаты#Средняя зарплата#Повышение зарплат#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Вчера, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Вчера, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
25 декабря, 16:51
11 тысяч нарушений ПДД выявил рейд в Свердловской области
Вчера, 16:37
Гороскоп замужества 2024. Какие дни будут самыми удачными для заключения брака
Сегодня, 04:49
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 08:25