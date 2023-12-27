Путин поручил повысить зарплату учителей в регионах

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Глава страны отметил, что нужно увеличить зарплату преподавателей, где она существенно ниже средней.
Владимир Путин отметил, что улучшение условий работы педагогов является одним из наиболее значимых вопросов. Также президент предложил создать ежегодную премию под названием «Наставник года». Он подчеркнул, что нужно разработать дополнительные выплаты за наставничество.
Напомним, что в наступающем году планируется индексация зарплаты, в частности, учителей.
Ранее сообщалось, что мэру Екатеринбурга и свердловским чиновникам подняли зарплаты второй раз за год.