Рабочая группа по озеленению города появилась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Заседания будут проводиться по инициативе руководителя или не менее двух членов рабочей группы. Руководителем избран замглавы по горхозяйству Егор Копысов, а его заместителем — Лариса Носовская, начальник отдела по экологии и природопользованию. В состав вошли депутаты Городской и Молодежной думы, агроном, преподаватели и другие специалисты.
В функции рабочей группы будет входить в частности проведение инвентаризации зеленых насаждений, произрастающих в Нижнем Тагиле. Она будет устанавливать виды деревьев и кустарников, их количество, возраст, площади газонных покрытий и цветников. После проведения технического учета на каждый объект необходимо составить ландшафтно-архитектурный паспорт.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году установили границы городского лесничества. Оно составляет почти 7,8 тысячи гектаров.