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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 14:53

В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по озеленению города

Рабочая группа по озеленению города появилась в Нижнем Тагиле

27 декабря 2023, 14:51
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле создана рабочая группа по озеленению города

Рабочая группа для разработки долгосрочной программы озеленения создана в Нижнем Тагиле. Постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

Заседания будут проводиться по инициативе руководителя или не менее двух членов рабочей группы. Руководителем избран замглавы по горхозяйству Егор Копысов, а его заместителем — Лариса Носовская, начальник отдела по экологии и природопользованию. В состав вошли депутаты Городской и Молодежной думы, агроном, преподаватели и другие специалисты.

В функции рабочей группы будет входить в частности проведение инвентаризации зеленых насаждений, произрастающих в Нижнем Тагиле. Она будет устанавливать виды деревьев и кустарников, их количество, возраст, площади газонных покрытий и цветников. После проведения технического учета на каждый объект необходимо составить ландшафтно-архитектурный паспорт.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году установили границы городского лесничества. Оно составляет почти 7,8 тысячи гектаров.

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