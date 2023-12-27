Рабочая группа по озеленению города появилась в Нижнем Тагиле

Заседания будут проводиться по инициативе руководителя или не менее двух членов рабочей группы. Руководителем избран замглавы по горхозяйству Егор Копысов, а его заместителем — Лариса Носовская, начальник отдела по экологии и природопользованию. В состав вошли депутаты Городской и Молодежной думы, агроном, преподаватели и другие специалисты.