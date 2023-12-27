tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

В Екатеринбурге побит снежный рекорд

Рекордное количество снега выпало в Екатеринбурге за сутки

27 декабря 2023, 08:00
Фото: 1MI

В Екатеринбурге побит снежный рекорд

26 декабря в Екатеринбурге был установлен рекорд по количеству выпавших осадков. Зафиксирован 21 мм снега. Последний раз примерно столько выпадало в 1917 году, рассказал синоптик Алексей Пулин.

По его словам, в прошлые годы фиксировалось не более 9 мм снега. А в 1917 году выпало 23 мм осадков.

При этом максимальное количество снега выпало в Каменске-Уральском — 26 миллиметров.

Напомним, 26 декабря в Свердловской области прошел мощный снегопад. Прогнозировалось, что выпадет 16-18 миллиметров снега. Однако его было больше. Из-за непогоды на дорогах образовались пробки, а самолетам стали задерживать вылет. Кроме того, в Екатеринбурге из-за этого утром произошло 13 аварий.

Неопытные пилоты из-за снегопада приземлились в Баку вместо Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда закончатся снегопады в Свердловской областиНижний Тагил встал в пробки из-за снегопада9 баллов: из-за снегопадов Екатеринбург стоит в пробках второй день
#Погода#Прогноз#Природа#Рекорд#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Вчера, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Вчера, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
25 декабря, 16:51
11 тысяч нарушений ПДД выявил рейд в Свердловской области
Вчера, 16:37
Гороскоп замужества 2024. Какие дни будут самыми удачными для заключения брака
Сегодня, 04:49
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 08:25