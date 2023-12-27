Рекордное количество снега выпало в Екатеринбурге за сутки

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По его словам, в прошлые годы фиксировалось не более 9 мм снега. А в 1917 году выпало 23 мм осадков.
При этом максимальное количество снега выпало в Каменске-Уральском — 26 миллиметров.
Напомним, 26 декабря в Свердловской области прошел мощный снегопад. Прогнозировалось, что выпадет 16-18 миллиметров снега. Однако его было больше. Из-за непогоды на дорогах образовались пробки, а самолетам стали задерживать вылет. Кроме того, в Екатеринбурге из-за этого утром произошло 13 аварий.