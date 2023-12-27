Решил отдохнуть. ГИБДД Нижнего Тагила рассказало подробности смертельного ДТП

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила сообщают, что водитель автобуса погиб до приезда скорой. Известно, что еще 7 пассажиров получили различные травмы.
Водитель грузовика, в который въехал автобус, сообщил, что перевозил груз из Учалов в Красноуральск. По его словам, он решил отдохнуть и стал съезжать, но затем в зеркале заднего вида увидел автобус, который впоследствии врезался в него.
Установлено, что водитель грузовика был трезвым, но по отношению к нему составлены протоколы. На данный момент устанавливаются детали происшествия. Вместе с тем установлено, что на дороге затруднено движение из-за снежных заносов, которые могли повлиять на ДТП.
Ранее пассажир автобуса рассказал подробности аварии на трассе.