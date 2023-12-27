Сходил в гости: до 15 лет за убийство грозит рецидивисту из Невьянска

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
По уточняющей информации Следственного комитета по Свердловской области, агрессор сначала нанес мужчине несколько ударов ножом в область шеи. Затем накинулся на женщину, но та оказала сопротивление и в итоге потеряла сознание. Супруг пострадавшей умер на месте. Предполагая, что супруги мертвы, гость покинул квартиру. Жительница Невьянска выжила, за ее жизнь боролись врачи.
Подсудимому 51 год, за плечами у него три судимости по статьям «кража», «грабеж» и «убийство». Убийца предстанет перед Невьянским городским судом по двум статьям «убийство» и «покушение на убийство». За совершение каждого из этих преступлений предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Свою вину подсудимый не признал.
Ранее 29 ноября в Каменске-Уральском рецидивист изрезал ножом незнакомца.