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За убийство и покушение осудят рецидивиста из Невьянска

Сходил в гости: до 15 лет за убийство грозит рецидивисту из Невьянска

27 декабря 2023, 12:22
Фото: 1MI

За убийство и покушение осудят рецидивиста из Невьянска

В октябре 2023 года судимый ранее мужчина распивал спиртное в гостях у семейной пары в Невьянске. Уютные посиделки переросли в поножовщину.

По уточняющей информации Следственного комитета по Свердловской области, агрессор сначала нанес мужчине несколько ударов ножом в область шеи. Затем накинулся на женщину, но та оказала сопротивление и в итоге потеряла сознание. Супруг пострадавшей умер на месте. Предполагая, что супруги мертвы, гость покинул квартиру. Жительница Невьянска выжила, за ее жизнь боролись врачи.

Подсудимому 51 год, за плечами у него три судимости по статьям «кража», «грабеж» и «убийство». Убийца предстанет перед Невьянским городским судом по двум статьям «убийство» и «покушение на убийство». За совершение каждого из этих преступлений предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Свою вину подсудимый не признал.

Ранее 29 ноября в Каменске-Уральском рецидивист изрезал ножом незнакомца.

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