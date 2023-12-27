Сходил в гости: до 15 лет за убийство грозит рецидивисту из Невьянска

Подсудимому 51 год, за плечами у него три судимости по статьям «кража», «грабеж» и «убийство». Убийца предстанет перед Невьянским городским судом по двум статьям «убийство» и «покушение на убийство». За совершение каждого из этих преступлений предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Свою вину подсудимый не признал.