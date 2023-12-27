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Многочисленные нарушения в содержании дорог выявила прокуратура в Талице

Штраф 100 тыс за некачественную уборку дорог получил подрядчик в Талице

27 декабря 2023, 06:49

Многочисленные нарушения в содержании дорог выявила прокуратура в Талице

Должностное лицо и подрядная организация оштрафованы по результатам прокурорской проверки в Талице, проведенной совместно с ГИБДД.

По сообщению прокуратуры Свердловской области, проверка как исполняется договор с ООО «Агропромхимия» по содержанию дорог в зимнее время проходила по инициативе прокуратуры Талицкого района. В аудите участвовали представители Госавтоинспекции. На проезжей части дорог и остановках городского транспорта были засвидетельствованы факты наличия снежных валов.

Руководителю управления городского хозяйства муниципалитета вынесено представление об устранении всех выявленных недостатков. Должностному лицу подрядной организации выписан штраф в размере 20 тысяч рублей. Юрлицо оштрафовано на 100 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Осенью из-за некачественной уборки автодорог в Свердловской области погибло 10 человек.

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