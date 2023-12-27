Штраф 100 тыс за некачественную уборку дорог получил подрядчик в Талице

По сообщению прокуратуры Свердловской области, проверка как исполняется договор с ООО «Агропромхимия» по содержанию дорог в зимнее время проходила по инициативе прокуратуры Талицкого района. В аудите участвовали представители Госавтоинспекции. На проезжей части дорог и остановках городского транспорта были засвидетельствованы факты наличия снежных валов.