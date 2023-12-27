Снегопад поднял спрос на лопаты в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Сейчас в городе наблюдаются пробки, а по тротуарам пешеходам идти также не просто — там много снежного покрова. В этой ситуации в строительных магазинах произошел ажиотажный спрос на лопаты, пишет Е1.
Я вчера зашел в «Строительный двор», там за 10 минут было продано три лопаты, — рассказал очевидец.
Кроме того, и в других строительных магазинах подтвердили, что сейчас есть такой повышенный спрос. При этом цены не завышаются. Одна лопата, в зависимости от качества и характеристик, стоит от 300 до двух тысяч рублей.
В сети «Строич» подчеркнули, что ажиотаж действительно имеется. 26 декабря в одном их магазине за день было куплено шесть лопат.
В «Суперстрое» 7 декабря горожанами также было приобретено несколько лопат.
Напомним, что в общественном транспорте Екатеринбурга 27 декабря наблюдались толпы людей. Граждане стояли в очереди на вход в автобусы и метро в разных районах города.