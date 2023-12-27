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Published Сегодня, 08:59

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Лопаты стали разбирать в магазинах Екатеринбурга из-за снегопада

Снегопад поднял спрос на лопаты в Екатеринбурге

27 декабря 2023, 08:59
Фото: 1MI

Лопаты стали разбирать в магазинах Екатеринбурга из-за снегопада

В Екатеринбурге граждане стали раскупать лопаты в магазинах. Это происходит во время снегопада, который начался в ночь с 25 на 26 декабря.

Сейчас в городе наблюдаются пробки, а по тротуарам пешеходам идти также не просто — там много снежного покрова. В этой ситуации в строительных магазинах произошел ажиотажный спрос на лопаты, пишет Е1.

Я вчера зашел в «Строительный двор», там за 10 минут было продано три лопаты, — рассказал очевидец.

Кроме того, и в других строительных магазинах подтвердили, что сейчас есть такой повышенный спрос. При этом цены не завышаются. Одна лопата, в зависимости от качества и характеристик, стоит от 300 до двух тысяч рублей.

В сети «Строич» подчеркнули, что ажиотаж действительно имеется. 26 декабря в одном их магазине за день было куплено шесть лопат.

В «Суперстрое» 7 декабря горожанами также было приобретено несколько лопат.

Напомним, что в общественном транспорте Екатеринбурга 27 декабря наблюдались толпы людей. Граждане стояли в очереди на вход в автобусы и метро в разных районах города.

Ажиотаж вокруг услуг дворников и техники наблюдается в Екатеринбурге в дни снегопада
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#Общество#Транспорт#Цены#Пешеходы#Снегопад#Спрос#Екатеринбург#Пробки#Дарья Сорокина#Лопаты
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