tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

В Екатеринбурге суд оштрафовал общественника за дискредитацию армии РФ

Суд оштрафовал екатеринбургского градозащитника за дискредитацию ВС РФ

27 декабря 2023, 10:09
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге суд оштрафовал общественника за дискредитацию армии РФ

Председателя организации «Уральский хронотоп» оштрафовали из-за дискредитации армии.

По информации суда, мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей. Сам обвиняемый вину не признал и отметил, что, скорее всего, все дело связано с постом, который он опубликовал в социальных сетях.

Вместе с тем мужчина занимается общественной деятельностью, в частности пытается сохранить исторически важные культурные объекты города.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила получил штраф за дискредитацию ВС РФ.

Главреда ИА «Ревда-Инфо» оштрафовали за дискредитацию армии РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Штраф за дискредитацию армии РФ грозит экс-депутату в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге вынесен приговор военному за дискредитацию армииЕкатеринбургское издание заплатит 245 тысяч за дискредитацию ВС РФ
#Суд#Штраф#Штрафы#Екатеринбург#Дискредитация#Дискредитация армии#СВО#Дискредитация ВС РФ#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Вчера, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Вчера, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
25 декабря, 16:51
11 тысяч нарушений ПДД выявил рейд в Свердловской области
Вчера, 16:37
Гороскоп замужества 2024. Какие дни будут самыми удачными для заключения брака
Сегодня, 04:49
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 08:25