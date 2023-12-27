Суд оштрафовал екатеринбургского градозащитника за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По информации суда, мужчина оштрафован на 30 тысяч рублей. Сам обвиняемый вину не признал и отметил, что, скорее всего, все дело связано с постом, который он опубликовал в социальных сетях.
Вместе с тем мужчина занимается общественной деятельностью, в частности пытается сохранить исторически важные культурные объекты города.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила получил штраф за дискредитацию ВС РФ.