Свердловские власти увеличили расходы на развитие Сысерти

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Информационный департамент области объявил, что главой региона продлена программа развития Сысерти до 2027 года. Сообщается, что сумма финансирования будет более 44 млрд рублей, из которых более 25 млрд будет выделено в дополнение.
Денежные средства пойдут на строительство социально-значимых объектов. Кроме того, на выделенные средства будут отремонтированы дом культуры и областное медучреждение.
Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Екатеринбурга в 2024 году составит 2 млрд рублей.