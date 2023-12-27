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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

На развитие Сысерти направят еще 25,1 млрд рублей

Свердловские власти увеличили расходы на развитие Сысерти

27 декабря 2023, 15:41
Фото: 1MI

На развитие Сысерти направят еще 25,1 млрд рублей

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил срок программы развития Сысерти до 2027 года.

Информационный департамент области объявил, что главой региона продлена программа развития Сысерти до 2027 года. Сообщается, что сумма финансирования будет более 44 млрд рублей, из которых более 25 млрд будет выделено в дополнение.

Денежные средства пойдут на строительство социально-значимых объектов. Кроме того, на выделенные средства будут отремонтированы дом культуры и областное медучреждение.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Екатеринбурга в 2024 году составит 2 млрд рублей.

#Свердловская область#Финансирование#Екатеринбург#Проектное финансирование#Городское строительство#Камилла Булгакова
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