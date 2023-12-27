Трамваи бесплатно развезут тагильчан в разные районы в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Действовать льгота 1 января 2024 года будет с 00.00 и до выпуска на рейс первых утренних дежурных вагонов, то есть до 3.40.
Тагильчане смогут бесплатно добраться из центра города на Выю, Красный Камень, Гальяно-Горбуновский массив и в сторону Дзержинского района на маршрутах № 3, 1, 10 и 15. Подробное расписание будет выложено на официальном сайте МУП «Тагильский трамвай».
Также мэр Владислав Пинаев сообщил, что в новогоднюю ночь без отключений будет работать освещение во всем городе. Кроме того, в Рождество с 6 на 7 января фонари будут светит по отдельному графику, до 9.18.
Напомним, открытие Главной елки Нижнего Тагила на театральной площади состоится 28 декабря в 18.00. Администрация города в этом году отказалась от проведения праздничного фейерверка. Выступать на мероприятии будут творческие коллективы из ДК «Юбилейный».