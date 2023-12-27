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Published Сегодня, 06:20

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Updated Сегодня, 06:22

Вылеты трех самолетов задерживают в Кольцово

Три самолета не могут вылететь из Кольцово в Екатеринбурге

27 декабря 2023, 06:20
Фото: Midjourney

Вылеты трех самолетов задерживают в Кольцово

Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задерживают некоторые рейсы после обильного снегопада.

Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. Пока известно о четырех задержанных рейсах: до Нарьяна-Мара, Москвы, Урая и Санкт-Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, все службы трудятся в штатном режиме, пишет Ура.ру. Специальная служба аэропорта в настоящий момент работает над устранением последствия выпадения большого количества осадков.

В самом аэродроме для уборочных работ задействовано 16 спецмашин. Также в аэропорту отметили, что никаких задержек из-за погоды нет.

Сейчас, в связи с поздним прилетов воздушных суден более, чем на два часа, зафиксированы три задержки — это самолеты в Нарьян-Мар, Урай и Дубай.

Напомним, напомним, что во вторник, 26 декабря, в уральской столице прошел сильный снегопад. Город даже встал в пробке. В последний раз такие обильные осадки здесь были в 1917 году.

Пассажиры опаздывают на рейсы в Кольцово из-за пробок
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#Погода#Кольцово#Самолеты#Снегопад#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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