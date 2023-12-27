Цены на работу тракторов и уборщиков снега взлетели в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как правило, одна смена дворника стоит до 3,5 тысячи рублей. Сейчас же за час они спрашивают от двух тысяч рублей. Об этом рассказала глава УК «Мастер» Марина Савина, сообщает Е1.
По ее словам, во время уборки территории 26 декабря, пока дворник трудился в одном месте, снега навалило в другом.
Сегодня разгребаем вручную, людей не хватает. Трактора тоже во всех компаниях заняты, — рассказала Марина.
К тому же сейчас возросли цены на услуги дворников. А арендовать трактор сейчас вовсе почти недостижимая цель — свободные даты начинаются со 2 января.
Представитель УК «Урал-СТ» отметил, что им не хватает спецтехники для расчистки территорий от снега. Первоочередно они чистят подъезды к контейнерным площадкам и въезды во дворы домов.
Гендиректор УК «Ремстройкомплекс» Василий Теплов отметил, что хотел бы расчистить всю территорию за три дня. В такую ситуацию компания попадает не в первый раз, так как такие зимы в городе уже были.
Дворник, расчищающий двор дома в Пионерском районе под управлением ТСЖ-200, уже закончил расчистку. Он работал с пяти до девяти часов утра.
Ранее из-за снегопада в Екатеринбурге вырос спрос на лопаты.