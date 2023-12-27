В Екатеринбурге трамваи встали из-за снегопада

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В настоящее время осуществляется восстановление напряжения. Причины аварии пока неизвестны.
Проблема возникла вечером на линии Черниговская–Лукиных–Сварщиков–Машиностроителей, в результате чего трамваи не работают, отмечает мэрия города. Сейчас движение частично восстановлено.
Аварийная бригада проводит необходимые работы. Известно, что сейчас восстанавливается подача энергии со стороны улицы Халтурина.
Ранее сообщалось, что трамваи бесплатно развезут тагильчан в разные районы в новогоднюю ночь.