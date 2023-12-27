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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

На трамвайной линии Екатеринбурга приостановили движение в связи с аварией

В Екатеринбурге трамваи встали из-за снегопада

27 декабря 2023, 16:21
Фото: 1MI

На трамвайной линии Екатеринбурга приостановили движение в связи с аварией

В Екатеринбурге произошел сбой в электроснабжении на одной из трамвайных линий.

В настоящее время осуществляется восстановление напряжения. Причины аварии пока неизвестны.

Проблема возникла вечером на линии Черниговская–Лукиных–Сварщиков–Машиностроителей, в результате чего трамваи не работают, отмечает мэрия города. Сейчас движение частично восстановлено.

Аварийная бригада проводит необходимые работы. Известно, что сейчас восстанавливается подача энергии со стороны улицы Халтурина.

Ранее сообщалось, что трамваи бесплатно развезут тагильчан в разные районы в новогоднюю ночь.

В Екатеринбурге внезапно задымился трамвай. Причины устаналиваются
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#Транспорт#Трамвай#Трамвайные пути#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Авария#Камилла Булгакова
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