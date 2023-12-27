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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области за год увеличился на 6%

В Свердловской области возрос спрос на загородные дома

27 декабря 2023, 11:17
Фото: 1MI

Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области за год увеличился на 6%

В Свердловской области наблюдается увеличение спроса на частные дома загородом.

Сравнивая рынок недвижимости в прошлом и текущем году, «Авито Недвижимость» сообщает, что спрос на недвижимость загородом возрос в целом на 6%.

Кроме того, увеличилось и количество предложений на различную недвижимость. Спрос непосредственно к приобретению загородных домов поднялся на 12%.

По стране за нынешний год интерес к частной недвижимости увеличился. Наиболее популярными являются таунхаусы, а дачи и коттеджи покупают меньше.

Ранее сообщалось, что снегопад поднял спрос на лопаты в Екатеринбурге.

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#Частный дом#Дом#Рост цен#Недвижимость#Новости недвижимости#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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