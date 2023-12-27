В Свердловской области возрос спрос на загородные дома

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сравнивая рынок недвижимости в прошлом и текущем году, «Авито Недвижимость» сообщает, что спрос на недвижимость загородом возрос в целом на 6%.
Кроме того, увеличилось и количество предложений на различную недвижимость. Спрос непосредственно к приобретению загородных домов поднялся на 12%.
По стране за нынешний год интерес к частной недвижимости увеличился. Наиболее популярными являются таунхаусы, а дачи и коттеджи покупают меньше.
Ранее сообщалось, что снегопад поднял спрос на лопаты в Екатеринбурге.