tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Нижнем Тагиле ограничен рост тарифов на услуги ЖКХ

Владислав Пинаев ограничил рост тарифов на ЖКХ в Нижнем Тагиле

27 декабря 2023, 13:58
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле ограничен рост тарифов на услуги ЖКХ

В Нижнем Тагиле мэр Владислав Пинаев подписал документ, согласно которому был ограничен рост тарифов за коммуналку на 2024 год.

Документ называется «Об установлении предельных индексов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных в Свердловской области, на 2024–2028 годы».

Так, городская администрация постановила, проинформировать управляющие компании и другие организации, осуществляющие начисления гражданам о том, что с 1 января по 30 июня 2024 года подорожание должно составлять 0%, а с 1 июля по 31 декабря 2024 года — максимум 9,8%.

Ранее сообщалось, что 2024 году коммунальные услуги в регионе увеличатся. Это произойдет летом. Тарифы вырастут примерно на 9,6% в сравнении с нынешними расценками.

Тарифы на вывоз мусора вырастут больше чем на 100 рублей в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны тарифы на электричество в Свердловской области в 2024 годуСвердловская ФАС добилась отмены резкого повышения тарифов на электроэнергиюТарифы на проезд по «Екарте» будут изменены с 1 апреля в Екатеринбурге
#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Владислав Пинаев#ЖКХ#Тарифы#Плата#Екатеринбург#Коммуналка#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Вчера, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Вчера, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
25 декабря, 16:51
11 тысяч нарушений ПДД выявил рейд в Свердловской области
Вчера, 16:37
Гороскоп замужества 2024. Какие дни будут самыми удачными для заключения брака
Сегодня, 04:49
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 08:25