Владислав Пинаев ограничил рост тарифов на ЖКХ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Документ называется «Об установлении предельных индексов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных в Свердловской области, на 2024–2028 годы».
Так, городская администрация постановила, проинформировать управляющие компании и другие организации, осуществляющие начисления гражданам о том, что с 1 января по 30 июня 2024 года подорожание должно составлять 0%, а с 1 июля по 31 декабря 2024 года — максимум 9,8%.
Ранее сообщалось, что 2024 году коммунальные услуги в регионе увеличатся. Это произойдет летом. Тарифы вырастут примерно на 9,6% в сравнении с нынешними расценками.