Владислав Пинаев ограничил рост тарифов на ЖКХ в Нижнем Тагиле

Так, городская администрация постановила, проинформировать управляющие компании и другие организации, осуществляющие начисления гражданам о том, что с 1 января по 30 июня 2024 года подорожание должно составлять 0%, а с 1 июля по 31 декабря 2024 года — максимум 9,8%.