«Вор уехал на такси»: снегокат из подъезда украден в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:42
Сейчас воры разыскиваются. Известно, что они засветились на записях камер видеонаблюдения. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидцев, воры погрузили краденый транспорт в подъехавшее к подъезду белое такси. После чего они скрылись в неизвестном направлении. Теперь владельцы снегоката разыскивают их.
Пользователи соцсетей выразили недовольство в связи с хранением какого-либо вида транспорта в подъездах, будь то снегокат, велосипед или что-либо другое. Некоторые юзеры назвали это «захламлением подъездов».
Другие пользователи выразили свое опасение с надежностью такого способа хранения своих вещей.
Поэтому всегда велосипед в квартиру заношу, а то найдутся те, у кого все равно руки чешутся, — написал тагильчанин.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пассажир попросил таксиста дать позвонить и украл деньги с его карты.