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Вор украл снегокат из подъезда в Нижнем Тагиле

«Вор уехал на такси»: снегокат из подъезда украден в Нижнем Тагиле

27 декабря 2023, 08:15
Фото: 1MI

Вор украл снегокат из подъезда в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из подъезда дома №5 на улице Южной был украден снегокат, который стоял в подъезде. Это произошло в ночь с 25 на 26 декабря.

Сейчас воры разыскиваются. Известно, что они засветились на записях камер видеонаблюдения. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, воры погрузили краденый транспорт в подъехавшее к подъезду белое такси. После чего они скрылись в неизвестном направлении. Теперь владельцы снегоката разыскивают их.

Пользователи соцсетей выразили недовольство в связи с хранением какого-либо вида транспорта в подъездах, будь то снегокат, велосипед или что-либо другое. Некоторые юзеры назвали это «захламлением подъездов».

Другие пользователи выразили свое опасение с надежностью такого способа хранения своих вещей.

Поэтому всегда велосипед в квартиру заношу, а то найдутся те, у кого все равно руки чешутся, — написал тагильчанин.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пассажир попросил таксиста дать позвонить и украл деньги с его карты.

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