Жителей Нижнего Тагила попросили не пользоваться машинами

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В регионе на дорогах наблюдаются заторы. В связи с этим спасатели рекомендовали гражданам не пользоваться автомобилями, если это возможно. В случае ЧП звонить нужно по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге автобусы забиты людьми. У некоторых транспортных средств из-за перегруза не закрывались двери. А на остановках наблюдаются очереди. Давка была замечена и в метро.
Также из-за снегопада в Екатеринбурге выросли цены на работу тракторов и уборщиков. Раньше смена дворника стоила до 3,5 тысячи рублей. Сейчас же за час рабочие спрашивают от двух тысяч рублей.