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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:51

Жителям Свердловской области рекомендуют не пользоваться личным транспортом

Жителей Нижнего Тагила попросили не пользоваться машинами

27 декабря 2023, 09:48
Фото: 1MI

Жителям Свердловской области рекомендуют не пользоваться личным транспортом

Воздержаться от поездок на личных автомобилях рекомендовали жителям Свердловской области. Это связано с погодными условиями.

В регионе на дорогах наблюдаются заторы. В связи с этим спасатели рекомендовали гражданам не пользоваться автомобилями, если это возможно. В случае ЧП звонить нужно по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге автобусы забиты людьми. У некоторых транспортных средств из-за перегруза не закрывались двери. А на остановках наблюдаются очереди. Давка была замечена и в метро.

Также из-за снегопада в Екатеринбурге выросли цены на работу тракторов и уборщиков. Раньше смена дворника стоила до 3,5 тысячи рублей. Сейчас же за час рабочие спрашивают от двух тысяч рублей.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Метро#Спасатели#Погода#ЧП#Природа#Остановки#Автобусы#Екатеринбург#Автомобили#Дарья Сорокина
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