Жители Екатеринбурга встали на лыжи и сноуборды из-за снегопада

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Уже второй день город переживает снегопад, техника не справляется, город стоит в пробках. Люди помогают друг другу, вместе чистят заносы. Известно, что образовываются массовые очереди на трамвай на остановке «Белореченская».
Некоторые жители города решают подойти креативно к вопросу передвижения и используют лыжи и сноуборд. В частности, один из екатеринбуржцев решился проверить на себе лайфхак вице-мэра и встал на сноуборд. Благодаря такому решению он обгоняет пробки и обходит сугробы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трамваи встали из-за снегопада.