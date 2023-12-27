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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Жители Екатеринбурга решили передвигаться по дорогам на лыжах и сноубордах

Жители Екатеринбурга встали на лыжи и сноуборды из-за снегопада

27 декабря 2023, 16:43
Фото: читателей

Жители Екатеринбурга решили передвигаться по дорогам на лыжах и сноубордах

В Екатеринбурге жители города сражаются с последствиями снежных заносов.

Уже второй день город переживает снегопад, техника не справляется, город стоит в пробках. Люди помогают друг другу, вместе чистят заносы. Известно, что образовываются массовые очереди на трамвай на остановке «Белореченская».

Некоторые жители города решают подойти креативно к вопросу передвижения и используют лыжи и сноуборд. В частности, один из екатеринбуржцев решился проверить на себе лайфхак вице-мэра и встал на сноуборд. Благодаря такому решению он обгоняет пробки и обходит сугробы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трамваи встали из-за снегопада.

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#Общество#Снегопад#Трамвай#Занос#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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