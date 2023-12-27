Жители Екатеринбурга встали на лыжи и сноуборды из-за снегопада

Некоторые жители города решают подойти креативно к вопросу передвижения и используют лыжи и сноуборд. В частности, один из екатеринбуржцев решился проверить на себе лайфхак вице-мэра и встал на сноуборд. Благодаря такому решению он обгоняет пробки и обходит сугробы.