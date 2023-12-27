Зооняни стали вторыми по популярности: спрос вырос на 33%

Для многих животных важно оставаться в привычной домашней обстановке, поэтому зооняни стали пользоваться вторым по популярности спросом. Эти специалисты могут приходить на дом или брать питомца к себе на время передержки. Зооняня полностью заботится о животном, включая кормление, выгул и игры. Они также могут предоставлять фотографии и видео питомца или устраивать видеозвонки в режиме реального времени. Спрос на зоонянь в декабре вырос на 33%. Наиболее активно их ищут в Екатеринбурге (прирост на 144%), Омске (на 140%) и Санкт-Петербурге (на 91%).