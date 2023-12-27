Зооняни стали вторыми по популярности: спрос вырос на 33%

Posted Сегодня, 21:04
Published Сегодня, 21:04
Modified Сегодня, 21:06
Updated Сегодня, 21:06
В России возросло желание владельцев домашних питомцев воспользоваться услугами зоогостиниц и зоонянь во время новогодних праздников. По данным аналитиков Авито Услуг, спрос на такие услуги в декабре увеличился на 33% по сравнению с прошлым годом. Особенно большой интерес вызывает передержка животных (прирост на 31%). Наиболее популярными вариантами являются зоогостиницы и зооняни, пишет ridus.ru.
Зоогостиницы представляют собой заведения, где одновременно проживает множество питомцев. В них животные содержатся в отдельных комфортабельных боксах, а за ними ухаживают специалисты. Спрос на зоогостиницы за год вырос на 34%. Количество предложений со стороны зоогостиниц также увеличилось на 17%. Наибольшее количество отелей для животных можно найти в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость пребывания в зоогостинице начинается от 450 рублей в сутки.
Для многих животных важно оставаться в привычной домашней обстановке, поэтому зооняни стали пользоваться вторым по популярности спросом. Эти специалисты могут приходить на дом или брать питомца к себе на время передержки. Зооняня полностью заботится о животном, включая кормление, выгул и игры. Они также могут предоставлять фотографии и видео питомца или устраивать видеозвонки в режиме реального времени. Спрос на зоонянь в декабре вырос на 33%. Наиболее активно их ищут в Екатеринбурге (прирост на 144%), Омске (на 140%) и Санкт-Петербурге (на 91%).
Количество людей, готовых предоставить услуги домашней передержки животных, также увеличилось на 28%. В среднем они получают от 350 рублей за один день работы.
Кинологи, которые помогают владельцам правильно воспитывать своих питомцев и устанавливать эффективное взаимодействие с ними, продолжают пользоваться популярностью. Средняя стоимость услуг кинолога в России составляет от 500 рублей за один час занятия.
Кроме того, также востребованы услуги груминга (от 850 рублей за процедуру, включающую купание, расчесывание, стрижку шерсти, обработку когтей, чистку ушей, глаз и зубов) и выгула (от 300 рублей за прогулку).