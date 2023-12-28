1,7 миллиона похитил у пенсионеров школьник-курьер из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Он украл у пенсионеров порядка двух миллионов рублей. Об этом рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что первые пострадавшие обратились в полицию начале декабря. Двум женщинам аферисты звонили 9 декабря. Они представлялись полицейскими и требовали с бабушек деньги якобы за то, чтобы их родственники не сели в тюрьму.
Средства нужно было передавать 17-летнему школьнику. Первая жертва, 48-летняя школьная учительница, отдала курьеру 300 тысяч рублей.
Вторая жертва, 67-летняя пенсионерка, отдала ему 100 тысяч рублей личных сбережений. Ей аферисты сказали сбросить средства прямо с балкона, потому что курьер не мог войти в подъезд.
Еще у одной тагильчанки, которой 64 года, аферисты хотели похитить 900 тысяч рублей, но у нее было только 300 тысяч. Их она и отдала незнакомцам.
Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли подростка. Дополнительно помогло стражам порядка выйти на его след еще одно заявление от 77-летней тагильчанки. У нее молодой человек забрал 100 тысяч рублей.
Известно, что парень приезжий. Жил он у своей девушки. За проделанную работу он, предположительно, получил от аферистов 100 тысяч рублей. Такая сумма была найдена у него на карте.
Отмечается, что полицейские нашли еще двух жертв аферистов. Это мужчина и женщина, которым более 70 лет. Мужчина отдал парню 260 тысяч, а женщина — 700 тысяч. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Ранее сообщалось, что лже-сотрудники ФСБ выманили 567 тысяч рублей у врача в Екатеринбурге.