tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Подросток-курьер мошенников обманул пенсионеров на 1,7 миллиона в Нижнем Тагиле

1,7 миллиона похитил у пенсионеров школьник-курьер из Нижнего Тагила

28 декабря 2023, 12:44
Фото: Midjourney

Подросток-курьер мошенников обманул пенсионеров на 1,7 миллиона в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полицейские задержали несовершеннолетнего молодого человека, который работал курьером на мошенников. Злоумышленнику 17 лет.

Он украл у пенсионеров порядка двух миллионов рублей. Об этом рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Известно, что первые пострадавшие обратились в полицию начале декабря. Двум женщинам аферисты звонили 9 декабря. Они представлялись полицейскими и требовали с бабушек деньги якобы за то, чтобы их родственники не сели в тюрьму.

Средства нужно было передавать 17-летнему школьнику. Первая жертва, 48-летняя школьная учительница, отдала курьеру 300 тысяч рублей.

Вторая жертва, 67-летняя пенсионерка, отдала ему 100 тысяч рублей личных сбережений. Ей аферисты сказали сбросить средства прямо с балкона, потому что курьер не мог войти в подъезд.

Еще у одной тагильчанки, которой 64 года, аферисты хотели похитить 900 тысяч рублей, но у нее было только 300 тысяч. Их она и отдала незнакомцам.

Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли подростка. Дополнительно помогло стражам порядка выйти на его след еще одно заявление от 77-летней тагильчанки. У нее молодой человек забрал 100 тысяч рублей.

Известно, что парень приезжий. Жил он у своей девушки. За проделанную работу он, предположительно, получил от аферистов 100 тысяч рублей. Такая сумма была найдена у него на карте.

Отмечается, что полицейские нашли еще двух жертв аферистов. Это мужчина и женщина, которым более 70 лет. Мужчина отдал парню 260 тысяч, а женщина — 700 тысяч. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Ранее сообщалось, что лже-сотрудники ФСБ выманили 567 тысяч рублей у врача в Екатеринбурге.

Как мошенники сбивают с толку пенсионеров
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники атаковали пенсионеров Нижнего ТагилаБольше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников250 пенсионеров перевели деньги мошенникам в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Пенсионеры#Полиция#Криминал#Кража#Мошенничество#Курьер#18+#Екатеринбург#Аферисты#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР
26 декабря, 07:47
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран
26 декабря, 07:48
Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле
Сегодня, 08:49
«Похож на алкаша». В Нижнем Тагиле на дороге сбили пешехода
Сегодня, 07:28
Свердловский омбудсмен выступила против исправцентра около школы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:07
Кто может не ходить на работу из-за снегопада
Сегодня, 09:59