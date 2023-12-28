120 рублей за десяток: цена на яйца в Свердловской области взлетела перед новым годом

Posted 28 декабря 2023, 12:06
Published 28 декабря 2023, 12:06
Modified 28 декабря 2023, 12:08
Updated 28 декабря 2023, 12:08
Цена на яйца в регионе продолжает подниматься с октября. Тогда десяток свердловчане могли приобрести в среднем за 60-70 рублей. Неделей ранее, с 11 по 18 декабря, была зафиксирована стоимость яиц в 113,86 рубля. Однако, в Нижнем Тагиле десяток обходится покупателям гораздо дороже.
Власти Свердловской области в курсе происходящей ситуации с подорожанием продукта. Губернатор Евгений Куйвашев договорился с сетевыми магазинами, чтобы они установили минимальную наценку на яйца. Предположительно, дефицит и увеличение цены закончится в январе 2024 года.
Также во время прямой линии с Владимиром Путиным пенсионерка пожаловалась на взлетевшие цены на яйца. Президент пояснил, что виной этому сбой в работе правительства, которое вовремя не открыло импорт пошире.