120 рублей за десяток: цена на яйца в Свердловской области взлетела перед новым годом

Цена на яйца в регионе продолжает подниматься с октября. Тогда десяток свердловчане могли приобрести в среднем за 60-70 рублей. Неделей ранее, с 11 по 18 декабря, была зафиксирована стоимость яиц в 113,86 рубля. Однако, в Нижнем Тагиле десяток обходится покупателям гораздо дороже.