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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Свердловской области продолжают дорожать яйца

120 рублей за десяток: цена на яйца в Свердловской области взлетела перед новым годом

28 декабря 2023, 12:06
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области продолжают дорожать яйца

За неделю с 18 по 25 декабря 2023 года яйца в Свердловской области подорожали на 5,54%. Десяток в среднем можно было купить за 120,15 рублей.

Цена на яйца в регионе продолжает подниматься с октября. Тогда десяток свердловчане могли приобрести в среднем за 60-70 рублей. Неделей ранее, с 11 по 18 декабря, была зафиксирована стоимость яиц в 113,86 рубля. Однако, в Нижнем Тагиле десяток обходится покупателям гораздо дороже.

Цена на яйца в «Монетке» 26 декабря 2023 годаЦена на яйца в «Монетке» 26 декабря 2023 года
Цена на яйца в "Монетке" 26 декабря 2023 годаЦена на яйца в "Монетке" 26 декабря 2023 года
Цена на яйца в «Монетке» 26 декабря 2023 года
Фото: tagilcity.ru

Власти Свердловской области в курсе происходящей ситуации с подорожанием продукта. Губернатор Евгений Куйвашев договорился с сетевыми магазинами, чтобы они установили минимальную наценку на яйца. Предположительно, дефицит и увеличение цены закончится в январе 2024 года.

Также во время прямой линии с Владимиром Путиным пенсионерка пожаловалась на взлетевшие цены на яйца. Президент пояснил, что виной этому сбой в работе правительства, которое вовремя не открыло импорт пошире.

Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
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