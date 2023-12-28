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13 незаконных мигрантов выявили полицейские Екатеринбурга

13 нелегалов поймали полицейские Екатеринбурга

28 декабря 2023, 10:17
Фото: 1MI

13 незаконных мигрантов выявили полицейские Екатеринбурга

Мероприятие проводилось 27 декабря на подведомственной территории ОП № 10 Екатеринбурга.

Целью рейда было выявить и пресечь нарушения в сфере миграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами. Полицейские при поддержке бойцов ОМОН посетили места массовой концентрации иностранных граждан, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Стражами порядка выявлено 13 лиц, находящихся на территории РФ незаконно. В отношении них составлены протоколы и будет рассмотрен вопрос о выдворении за пределы страны. До своего убытия нарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу:

Также сотрудниками ГИБДД пресечено 19 правонарушений. Из них 14 — управление транспортным средством с нанесенной на стекла тонировкой. В отношении трех водителей составлены протоколы за отсутствие полиса ОСАГО, одного — за управление автомобилем без ремней безопасности. Еще один протокол был составлен за управление незарегистрированным транспортным средством.

Напоминаем, предыдущий рейд по соблюдению миграционного законодательства выявил 14 нарушителей.

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#Общество#Александра Логинова#Проверка#ГИБДД#Полиция#Рейд#Профилактика#Миграция#Миграционная служба#Екатеринбург
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