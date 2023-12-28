13 нелегалов поймали полицейские Екатеринбурга

Также сотрудниками ГИБДД пресечено 19 правонарушений. Из них 14 — управление транспортным средством с нанесенной на стекла тонировкой. В отношении трех водителей составлены протоколы за отсутствие полиса ОСАГО, одного — за управление автомобилем без ремней безопасности. Еще один протокол был составлен за управление незарегистрированным транспортным средством.