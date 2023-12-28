15 новых автобусов отправились в свои первые рейсы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
По заявлению главы города Алексея Орлова, техника прошла техобслуживание в полном объеме и поставлена на учет. Ближайшее время по городу начнут курсировать еще 20 единиц общественного транспорта, сообщает «КП-Екатеринбург».
28 декабря автотехника появилась еще в одном городе области. Свои 18 автобусов получил Каменск-Уральский.
Ранее глава региона поручил закупить для муниципалитетов больше автобусов из федерального бюджета. Таким образом в 2024 году в Екатеринбурге появятся еще 60 автобусов.