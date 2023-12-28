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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

15 новых автобусов выехали на дороги Екатеринбурга

15 новых автобусов отправились в свои первые рейсы в Екатеринбурге

28 декабря 2023, 14:07
Фото: 1MI

15 новых автобусов выехали на дороги Екатеринбурга

Новые пассажирские автобусы, пополнившие автопарк Екатеринбурга в ноябре 2023 года, начали курсировать на пассажирских маршрутах 28 декабря.

По заявлению главы города Алексея Орлова, техника прошла техобслуживание в полном объеме и поставлена на учет. Ближайшее время по городу начнут курсировать еще 20 единиц общественного транспорта, сообщает «КП-Екатеринбург».

28 декабря автотехника появилась еще в одном городе области. Свои 18 автобусов получил Каменск-Уральский.

Ранее глава региона поручил закупить для муниципалитетов больше автобусов из федерального бюджета. Таким образом в 2024 году в Екатеринбурге появятся еще 60 автобусов.

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#Общество#Транспорт#Александра Логинова#Автобус#Перевозчик#Муниципалитет#Перевозка#Автобусы#Екатеринбург#Автобусные маршруты
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