350 миллионов получат производители молока из Свердловской области

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев. Средства будут разделены между 169 аграрными предприятиями. Всего в этом году производители получат порядка 2,2 млрд рублей.
По данным департамента информполитики, деньги понадобились из-за роста стоимости продукции, закупаемой аграриями и фонда оплаты труда. Субсидию молочникам предоставят до конца этого года.
Предположительно, благодаря этому, аграриям удастся сохранить поголовье коров, уровень зарплаты у работников и их самих.
Напомним, что годом ранее уральские производители получили 668,7 тысяч тонн молока.