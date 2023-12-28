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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Свердловские производители молока получат 350 млн рублей

350 миллионов получат производители молока из Свердловской области

28 декабря 2023, 14:03
Фото: Midjourney

Свердловские производители молока получат 350 млн рублей

В Свердловской области производители молока получат порядка 350 млн рублей. Эти средства им выделят из областного бюджета.

Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев. Средства будут разделены между 169 аграрными предприятиями. Всего в этом году производители получат порядка 2,2 млрд рублей.

По данным департамента информполитики, деньги понадобились из-за роста стоимости продукции, закупаемой аграриями и фонда оплаты труда. Субсидию молочникам предоставят до конца этого года.

Предположительно, благодаря этому, аграриям удастся сохранить поголовье коров, уровень зарплаты у работников и их самих.

Напомним, что годом ранее уральские производители получили 668,7 тысяч тонн молока.

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#Экономика#Свердловская область#Бюджет#Зарплата#Евгений Куйвашев#Продукция#Молоко#Субсидии#Субсидия#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Производители
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