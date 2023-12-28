6 млн рублей ущерба причинили «черные лесорубы» государству на Урале

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Как выяснили специалисты парка и «Сысертского лесничества», неизвестные лица вырубили 250 деревьев. Размер экологического ущерба, причиненного государству, составил около 6 млн рублей. Участок земли, на котором выявлено преступление, отнесен к особо охраняемой территории. Материалы проверки были направлены в полицию на рассмотрение, сообщает прокуратура Свердловской области.
Ранее фигурантами нескольких уголовных дел о незаконной заготовке древесины в 2023 году стали 12 человек. Всего по судебным решениям взыскано 60 млн рублей в пользу областного бюджета, еще предстоит возместить 36,6 млн рублей ущерба.