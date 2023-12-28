6 млн рублей ущерба причинили «черные лесорубы» государству на Урале

Ранее фигурантами нескольких уголовных дел о незаконной заготовке древесины в 2023 году стали 12 человек. Всего по судебным решениям взыскано 60 млн рублей в пользу областного бюджета, еще предстоит возместить 36,6 млн рублей ущерба.