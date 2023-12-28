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В 6 млн рублей оценивается ущерб от незаконной вырубки лесов на Урале

6 млн рублей ущерба причинили «черные лесорубы» государству на Урале

28 декабря 2023, 13:47
Фото: 1MI

В 6 млн рублей оценивается ущерб от незаконной вырубки лесов на Урале

По факту причинения ущерба лесному массиву в природном парке «Бажовские места» природоохранная прокуратура завела уголовное дело.

Как выяснили специалисты парка и «Сысертского лесничества», неизвестные лица вырубили 250 деревьев. Размер экологического ущерба, причиненного государству, составил около 6 млн рублей. Участок земли, на котором выявлено преступление, отнесен к особо охраняемой территории. Материалы проверки были направлены в полицию на рассмотрение, сообщает прокуратура Свердловской области.

Ранее фигурантами нескольких уголовных дел о незаконной заготовке древесины в 2023 году стали 12 человек. Всего по судебным решениям взыскано 60 млн рублей в пользу областного бюджета, еще предстоит возместить 36,6 млн рублей ущерба.

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#Александра Логинова#Свердловская область#Природоохранная прокуратура#Лесничество#Ущерб#Материальный ущерб#Деревья#Черные лесорубы#Лесорубы#Екатеринбург
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