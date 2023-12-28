До 10 лет тюрьмы грозит жителю Арамиля за угон автомобилей

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
34-летний ранее судимый житель Арамиля обвиняется в угоне иномарок с целью реализации снятых запчастей при ремонте других автомобилей. Сумма причиненного ущерба превышает 3 млн рублей. За кражу в особо крупном размере по уголовной статье предусмотрен максимальный срок лишения свободы до 10 лет.
На счету угонщика значатся кражи автомобилей Kia Sorento, Kia Rio и Hyundai Solaris. Преступления совершены в феврале, мае и июне 2023 года на территории Екатеринбурга и Березовского. Для угона машин злоумышленник использовал специального устройство неустановленного образца. В качестве перевалочной базы и места для разукомплектовки использовался гараж, расположенный на территории Чкаловского района. Далее снятые запчасти перемещались в личный автосервис, где уже использовались при ремонте пострадавших в ДТП машин.
Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд.
Ранее в Екатеринбурге мужчина угнал чужой автомобиль, чтобы в морозы доехать до дома.