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Бывший владелец автосервиса пойдет под суд в Екатеринбурге за угон автомобилей

До 10 лет тюрьмы грозит жителю Арамиля за угон автомобилей

28 декабря 2023, 06:28
Фото: 1MI

Бывший владелец автосервиса пойдет под суд в Екатеринбурге за угон автомобилей

Злоумышленник был задержан силовиками при попытке вывоза из гаража в Екатеринбурге запасных частей угнанного им ранее автомобиля Hyundai Solaris.

34-летний ранее судимый житель Арамиля обвиняется в угоне иномарок с целью реализации снятых запчастей при ремонте других автомобилей. Сумма причиненного ущерба превышает 3 млн рублей. За кражу в особо крупном размере по уголовной статье предусмотрен максимальный срок лишения свободы до 10 лет.

На счету угонщика значатся кражи автомобилей Kia Sorento, Kia Rio и Hyundai Solaris. Преступления совершены в феврале, мае и июне 2023 года на территории Екатеринбурга и Березовского. Для угона машин злоумышленник использовал специального устройство неустановленного образца. В качестве перевалочной базы и места для разукомплектовки использовался гараж, расположенный на территории Чкаловского района. Далее снятые запчасти перемещались в личный автосервис, где уже использовались при ремонте пострадавших в ДТП машин.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд.

Ранее в Екатеринбурге мужчина угнал чужой автомобиль, чтобы в морозы доехать до дома.

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