До 10 лет тюрьмы грозит жителю Арамиля за угон автомобилей

На счету угонщика значатся кражи автомобилей Kia Sorento, Kia Rio и Hyundai Solaris. Преступления совершены в феврале, мае и июне 2023 года на территории Екатеринбурга и Березовского. Для угона машин злоумышленник использовал специального устройство неустановленного образца. В качестве перевалочной базы и места для разукомплектовки использовался гараж, расположенный на территории Чкаловского района. Далее снятые запчасти перемещались в личный автосервис, где уже использовались при ремонте пострадавших в ДТП машин.