Готов к гостям: в Нижнем Тагиле состоялось открытие главной ёлки в ледовом городке

Posted 28 декабря 2023, 14:03
Published 28 декабря 2023, 14:03
Modified 28 декабря 2023, 14:05
Updated 28 декабря 2023, 14:05
В церемонии открытия принял участие глава города Владислав Пинаев. Он выступил с поздравительной речью.
Дорогие тагильчане! Перед тем, как поздравить, я бы хотел сказать пару слов. В этом году нас тренировала при постройке новогоднего городка не только погода, но и недобросовестные участники конкурса, но мы победили всех! Еще чуть-чуть, и у нас заработает каток, горки подольют, все будет отлично! Выражаю огромные слова благодарности все, кто работал на строительстве ледового городка. От всей души я поздравляю всех с наступающим 2024-м годом! Хочу пожелать, чтобы все невзгоды и неприятности остались в предыдущем году. Хотя, с моей точки зрения, он был не самый худший. Новый год — это праздник, когда веришь в самые несбыточные мечты. Я хочу, чтоб они реализовались, наш город цвел и развивался, а у вас в семьях были здоровье, благополучие и радость, — сказал мэр города.
Также глава поприветствовал участников симпозиума. Впервые на главной площади работали лучшие художники Нижнего Тагила. Изо льда они создали десятки скульптур, объединенных тематикой русского алфавита.
На сцене у главной зимней красавицы выступили артисты ДК «Юбилейный». После под радостные возгласы взрослых и детей зажглась елка.
Для детей открыты горки разного размера, включена праздничная подсветка, работают киоски с горячим чаем, выпечкой и сувенирами. Городок Нижнего Тагила готов встречать горожан и гостей города.