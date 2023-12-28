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Posted 28 декабря 2023, 14:03

Published 28 декабря 2023, 14:03

Modified 28 декабря 2023, 14:05

Updated 28 декабря 2023, 14:05

В Нижнем Тагиле торжественно открыли ледовый городок

Готов к гостям: в Нижнем Тагиле состоялось открытие главной ёлки в ледовом городке

28 декабря 2023, 14:03
Фото: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле торжественно открыли ледовый городок

Зимним вечером 28 декабря в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие ледового городка.

В церемонии открытия принял участие глава города Владислав Пинаев. Он выступил с поздравительной речью.

Дорогие тагильчане! Перед тем, как поздравить, я бы хотел сказать пару слов. В этом году нас тренировала при постройке новогоднего городка не только погода, но и недобросовестные участники конкурса, но мы победили всех! Еще чуть-чуть, и у нас заработает каток, горки подольют, все будет отлично! Выражаю огромные слова благодарности все, кто работал на строительстве ледового городка. От всей души я поздравляю всех с наступающим 2024-м годом! Хочу пожелать, чтобы все невзгоды и неприятности остались в предыдущем году. Хотя, с моей точки зрения, он был не самый худший. Новый год — это праздник, когда веришь в самые несбыточные мечты. Я хочу, чтоб они реализовались, наш город цвел и развивался, а у вас в семьях были здоровье, благополучие и радость, — сказал мэр города.
Фото: tagilcity.ru

Также глава поприветствовал участников симпозиума. Впервые на главной площади работали лучшие художники Нижнего Тагила. Изо льда они создали десятки скульптур, объединенных тематикой русского алфавита.

Фото: tagilcity.ru

На сцене у главной зимней красавицы выступили артисты ДК «Юбилейный». После под радостные возгласы взрослых и детей зажглась елка.

Фото: tagilcity.ru

Для детей открыты горки разного размера, включена праздничная подсветка, работают киоски с горячим чаем, выпечкой и сувенирами. Городок Нижнего Тагила готов встречать горожан и гостей города.

Фото: tagilcity.ru
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#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Открытие#Концерт#Елка#Владислав Пинаев#Новогодняя елка
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