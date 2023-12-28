График вывоза мусора в Свердловской области в праздники не изменится

Почти 130 единиц спецтехники на территории 23 городских округов Свердловской области продолжат вывозить мусор ежедневно. Также с восьми утра до восьми часов вечера на связи с жителями Свердловской области будут диспетчеры регионального оператора. При необходимости они помогут решить вопросы, связанные с транспортированием ТКО.