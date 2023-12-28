График вывоза мусора в Свердловской области в праздники не изменится

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Почти 130 единиц спецтехники на территории 23 городских округов Свердловской области продолжат вывозить мусор ежедневно. Также с восьми утра до восьми часов вечера на связи с жителями Свердловской области будут диспетчеры регионального оператора. При необходимости они помогут решить вопросы, связанные с транспортированием ТКО.
В канун новогодних праздников из-за обильных снегопадов на севере Свердловской области сложилась сложная дорожная ситуация. Спецтехника передвигается по графику, однако не везде есть возможность для проезда к контейнерным площадкам. Мы просим жителей сохранять спокойствие — как только проезд будет восстановлен, отходы будут вывезены в полном объеме, — сообщил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
В преддверии длинных выходных региональный оператор обращает внимание автовладельцев, оставляющих машины на придомовых территориях: проверяйте — не перекрывает ли ваше транспортное средство проезд спецтехнике, чтобы не стать причиной задержки вывоза отходов.
При возникновении вопросов обратиться на горячую линию можно по номеру 8-800-234-02-43, а также по телефону диспетчерской службы в Нижнем Тагиле +7-3435-363-377.
Напомним, 25 декабря в парке «Народный» в Нижнем Тагиле открылся первый экодом. Именно здесь благодаря мастер-классам и обучающим лекциям жители города смогут научиться осознанному отношению к потреблению и утилизации отходов, а также сдать отсортированные дома ТКО на переработку.