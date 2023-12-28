Кто может не ходить на работу из-за снегопада

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
По мнению эксперта по трудовому праву Валентины Яковлевой, есть некоторые ситуации, в которых работник может претендовать на выходной, если погода за окном неблагоприятная, сообщает «Ридус».
К примеру, это такая ситуация: если погода внезапно изменилась, резко пошел снег и работник не может вовремя успеть к своему рабочему месту. Разрешение таких ситуаций зависит от работодателей.
Напомним, что снегопады идут в 11 регионах страны. Свердловская область сейчас одна из лидеров по заснеженности.
Ранее сообщалось, что снег с улиц Екатеринбурга начнут вывозить в Новогодние каникулы.