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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Кто может не ходить на работу из-за снегопада

Кто может не ходить на работу из-за снегопада

28 декабря 2023, 09:59
Фото: 1MI
Несколько российских регионов, в том числе Свердловская область, столкнулись с сильными снегопадами. На дорогах возникли пробки, произошло и много других трудностей. В связи с этим журналисты выяснили, кто имеет право не ходить на работу в такую погоду.

По мнению эксперта по трудовому праву Валентины Яковлевой, есть некоторые ситуации, в которых работник может претендовать на выходной, если погода за окном неблагоприятная, сообщает «Ридус».

К примеру, это такая ситуация: если погода внезапно изменилась, резко пошел снег и работник не может вовремя успеть к своему рабочему месту. Разрешение таких ситуаций зависит от работодателей.

Напомним, что снегопады идут в 11 регионах страны. Свердловская область сейчас одна из лидеров по заснеженности.

Ранее сообщалось, что снег с улиц Екатеринбурга начнут вывозить в Новогодние каникулы.

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#Свердловская область#Погода#Снегопад#Работодатель#Работник#Регионы#Природа#Рабочее место#Екатеринбург#Выходной#Дарья Сорокина
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