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Updated Сегодня, 11:27

У жительницы Екатеринбурга три недели не спадает температура

Лучше не становится: свердловчанка с высокой температурой не может получить помощь

28 декабря 2023, 11:27
Фото: 1MI

У жительницы Екатеринбурга три недели не спадает температура

Жительница Екатеринбурга с астмой и температурой 39 градусов оказалась заложницей обстоятельств — она не может получить медицинскую помощь, а лечение не помогает.

Свердловчанка заболела еще в начале декабря. 18 числа с болью в горле, кашлем, насморком и температурой 37,2 обратилась за лечением в поликлинику. За время лечения противовирусными препаратами температура не снижалась. Поэтому через 4 дня пациентке выписали антибиотики, а 26 числа и вовсе выписали с больничного. Но на следующий день симптомы вернулись, а температура поднялась до 39, сообщает «КП-Екатеринбург».

Девушка в тот же день вызвала скорую, которая приехала примерно через пять часов после звонка. В обследовании легких дежурная бригада отказала. В итоге пациентке со второго раза удалось убедить медиков в необходимости проведения флюорографии из-за наличия у нее бронхиальной астмы. Фельдшер пообещал организовать вызов врача на дом из МЦ «Ситидок» 28 декабря, но прием на дому не состоялся. В тот день больной по телефону сообщили, что специалист работает один.

Сейчас девушка находится в ожидании корректировки лечения и не может попасть на повторный прием из-за прописки в другом районе. Ехать в свою поликлинику, которая находится в отдаленном районе не рискует из-за температуры.

Ранее сообщалось о том, что жители Екатеринбурга возмущены долгим ожиданием скорой помощи.

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#Александра Логинова#Лечение#Медицина#Болезнь#Температура#Скорая помощь#Поликлиника#Пациент#Екатеринбург#Кашель
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