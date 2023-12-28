Лучше не становится: свердловчанка с высокой температурой не может получить помощь

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Свердловчанка заболела еще в начале декабря. 18 числа с болью в горле, кашлем, насморком и температурой 37,2 обратилась за лечением в поликлинику. За время лечения противовирусными препаратами температура не снижалась. Поэтому через 4 дня пациентке выписали антибиотики, а 26 числа и вовсе выписали с больничного. Но на следующий день симптомы вернулись, а температура поднялась до 39, сообщает «КП-Екатеринбург».
Девушка в тот же день вызвала скорую, которая приехала примерно через пять часов после звонка. В обследовании легких дежурная бригада отказала. В итоге пациентке со второго раза удалось убедить медиков в необходимости проведения флюорографии из-за наличия у нее бронхиальной астмы. Фельдшер пообещал организовать вызов врача на дом из МЦ «Ситидок» 28 декабря, но прием на дому не состоялся. В тот день больной по телефону сообщили, что специалист работает один.
Сейчас девушка находится в ожидании корректировки лечения и не может попасть на повторный прием из-за прописки в другом районе. Ехать в свою поликлинику, которая находится в отдаленном районе не рискует из-за температуры.
Ранее сообщалось о том, что жители Екатеринбурга возмущены долгим ожиданием скорой помощи.