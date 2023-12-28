Лучше не становится: свердловчанка с высокой температурой не может получить помощь

Девушка в тот же день вызвала скорую, которая приехала примерно через пять часов после звонка. В обследовании легких дежурная бригада отказала. В итоге пациентке со второго раза удалось убедить медиков в необходимости проведения флюорографии из-за наличия у нее бронхиальной астмы. Фельдшер пообещал организовать вызов врача на дом из МЦ «Ситидок» 28 декабря, но прием на дому не состоялся. В тот день больной по телефону сообщили, что специалист работает один.